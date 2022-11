Más de 200 colombianos se atendieron en consulado móvil

Ciudadanos colombianos acudieron al consulado móvil realizado en el centro comunitario Rafael Rivera, el sábado 5 de noviembre de 2022. [Foto Las Vegas Review-Journal en Español]

Una familia colombiana es atendida por el cónsul general en San Francisco, Andrés Fernando Gáfaro Barrera, en el consulado móvil en Las Vegas el sábado 5 de noviembre de 2022. [Foto Las Vegas Review-Journal en Español]

El consulado general de Colombia en San Francisco realizó el segundo consulado móvil del año en Las Vegas el pasado sábado 5 de noviembre en el centro comunitario Rafael Rivera, en el que se realizaron 220 trámites entre expedición de pasaportes y actos notariales.

Los colombianos residentes en el sur de Nevada y varios que llegaron desde el vecino estado de Utah, aprovecharon el consulado para actualizar sus documentos y así evitar el viaje hasta la sede consular en San Francisco, California.

El constante crecimiento de la población colombiana en casi todos los estados, incluido Nevada, hace más difícil la atención a la mayoría de sus connacionales.

El cónsul general de Colombia en San Francisco, Andrés Fernando Gáfaro Barrera, dijo que el balance de la actividad fue “muy positivo gracias al apoyo de un grupo de voluntarios, y a la participación de la comunidad colombiana que permitió realizar más de 200 trámites consulares.

“Se expidieron unos 150 pasaportes además de trámites notariales como reconocimiento de firmas, poderes, salidas de menores, supervivencias y expedición de cédulas, cuya solicitud se incrementó debido a que aquellos que atraviesan la frontera entre México y Estados Unidos, pierden sus documentos de identidad”, informó el cónsul.

El consulado de Colombia en San Francisco atiende el norte del estado de California, que son casi dos terceras partes de su territorio, además de otros 10 estados de la costa oeste que conforman el 41.25% del territorio de los Estados Unidos, incluidos Hawaii y Alaska.

El cónsul Gáfaro explicó que para tener un consulado en Las Vegas es necesario tener una colonia de al menos 10 mil colombianos, según una ley promulgada hace varios años.

“Por el censo de los EEUU en el 2020 sabemos que hay más de 10 mil colombianos residentes en el estado de Nevada, pero no están registrados en el censo consular y al no aparecer allí no cuentan para que el estado colombiano tenga en cuenta la posibilidad de abrir un nuevo consulado en esta zona”, sostuvo.

Instó a los colombianos a hacer su registro consular en la página web sanfrancisco.consulado.gov.co donde encontrarán “registro consular” e ingresar para actualizar su dirección y a partir de allí empiezan a contar como ciudadanos colombianos residentes en el estado de Nevada. Se deben registrar cada uno de los integrantes del grupo familiar.

“Tratamos de hacer dos consulados móviles al año en Las Vegas, pero es un poco difícil debido a la cantidad de población colombiana en los estados de nuestra jurisdicción”, añadió el cónsul.