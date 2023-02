Manifestantes piden “poner fin a la brutalidad policial” tras altercado en la preparatoria Durango

Entre los manifestantes, destacó Lalo Montoya –con un tambor a la izquierda-, Crystal Villarín y Andrea Masnata, de Make The Road Nevada. Sostienen carteles en respuesta al altercado de un oficial de policía escolar con un estudiante. El viernes 17 de febrero de 2023 frente a la oficina administrativa del CCSD. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal]

Mucha gente protestó frente a la oficina administrativa del Distrito Escolar del Condado Clark, el viernes 17 de febrero de 2023, en Las Vegas, en respuesta al altercado de un oficial de policía escolar con un estudiante afroamericano. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal]

Las manifestantes Crystal Villarín, de 18 años de edad (estudiante de Las Vegas Academy of the Arts) y Andrea Masnata, de Make The Road Nevada, a la derecha, sostienen carteles en respuesta al altercado de un oficial de policía escolar con un estudiante. El viernes 17 de febrero de 2023 frente a la oficina administrativa del CCSD. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal]

Los manifestantes, incluida Pam Jahan-Shahi de Henderson, sostienen carteles frente a la oficina administrativa del Distrito Escolar del Condado Clark, el viernes 17 de febrero de 2023, en Las Vegas, en respuesta al altercado de un oficial de policía escolar con un estudiante afroamericano. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal]

Algunos miembros de la comunidad piden transparencia y responsabilidad, después de que un video (viral) mostrara a un oficial de la policía del Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD, por sus siglas en inglés), derribar a un estudiante afroamericano de la escuela preparatoria Durango.

Cientos se manifestaron frente al edificio, localizado en las inmediaciones de las avenidas Sahara y Decatur, al oeste de la ciudad, el viernes 17 de febrero de 2023.

Muchos llevaban pancartas y carteles con consignas como “Alto a la brutalidad de policías”, “Dinero para las escuelas, no para la policía”, “No me siento seguro porque he sido testigo del abuso de poder de las autoridades” y “Alto al uso de gas pimienta”.

La movilización fue coordinada por varias organizaciones de derechos civiles y participaron contingentes de la NAACP y Make The Road Nevada, así como la Organización Nacional de Mujeres, Moms Demand Action y Black Leadership Collective.

La profesora Sylvia Lazos, que imparte clases de leyes en UNLV compartió un tuit destacando el mensaje de uno de los oradores “Este debería ser un ambiente de aprendizaje, no somos prisioneros. ¿Somos objetivos de sus prácticas de tiro… inteligencia afroamericana o nuestro futuro?”, sin justicia no hay paz, afirmó.

Las autoridades del distrito escolar dieron a conocer que acudieron el 9 de febrero a la preparatoria Durango, debido a un reporte de que había un arma de fuego en el campus.

“El altercado fue un ataque violento del oficial contra el estudiante”, describió la organización No Racism in Schools.

El video -publicado en las redes sociales- del presunto altercado, muestra a un oficial de policía escolar (posteriormente identificado como el teniente Jason Elfburg) agarrando a un estudiante que parece estar grabando un video en su teléfono celular, mientras otro estudiante es esposado y escoltado a un vehículo policial. El oficial agarra al estudiante que está grabando y lo tira al suelo junto al vehículo, colocando una rodilla en su espalda.

“Me enfurecí de inmediato y solo quería correr hacia la familia y apoyar a los padres y a los estudiantes porque sé lo traumático que podría ser”, dijo Jshauntae Marshall, cofundadora de la organización No Racism in Schools, al ver el video.

El distrito escolar no produjo copias del informe del incidente del 9 de febrero ni imágenes de la cámara corporal del altercado.

El superintendente Jesús Jara, previamente había señalado sobre el incidente que había ordenado a la policía escolar que revisara su política y protocolos de uso de la fuerza. La Unión Americana de Libertades Civiles de Nevada anunció que representaría a los estudiantes involucrados en el altercado.

Quentin Savwoir presidente del capítulo de Las Vegas de la NAACP, pidió a los manifestantes que asistieran a la próxima reunión de la Junta de Fideicomisarios del Distrito Escolar del Condado Clark, que llamaran a sus síndicos individuales y llamaran a la oficina del Fiscal de Distrito Steve Wolfson con respecto al video.

Otros oradores sugirieron sacar a los policías de las escuelas del distrito y exigir un plan de estudios sobre los derechos civiles de los estudiantes.

En una carta dirigida a Jara y la Junta Escolar del Condado Clark, varias organizaciones pidieron el despido del oficial capturado en video y pidieron cambios en la política sobre el uso de la fuerza policial contra los estudiantes.

“Exigimos el despido inmediato del oficial involucrado en la agresión verbal y física de un menor”, decía la carta. “El oficial usó un estrangulamiento y una sujeción potencialmente fatal mientras colocaba su rodilla en la espalda del niño y simultáneamente empujaba a otro estudiante”.

El jefe de policía escolar, Mike Blackeye, dijo que el oficial involucrado fue asignado a otras funciones hasta que se complete la investigación.

Declaración del jefe de policía del CCSD, Mike Blackeye

“Como lo solicitó el Superintendente del Distrito Escolar del Condado Clark, Dr. Jesús F. Jara, estamos revisando la Política y los Protocolos de Uso de Fuerza del Departamento”, acotó mediante un comunicado enviado a Las Vegas Review-Journal en Español por Tod Story, en el que apuntó que “además de ese trabajo, el Departamento está en el proceso de organizar a diversos miembros de la comunidad para interactuar e informar a la policía escolar a través de reuniones periódicas para compartir perspectivas, ideas y resultados a través de un diálogo constructivo sobre la seguridad de los estudiantes y el personal en nuestros campus e instalaciones”.

El objetivo principal del comité será informar y brindar comentarios para resolver problemas e inquietudes de manera colectiva, al mismo tiempo que brinda a los miembros del comité una mejor comprensión de las operaciones y funciones del Departamento. El primer tema de la agenda será su revisión de la política y los protocolos de uso de la fuerza.

“Cualquier cosa menos sería un perjuicio para todas las partes involucradas. Al concluir, cualquier información relacionada con el resultado de la investigación se divulgará de conformidad con la ley, la política y los convenios colectivos”, concluyó.