‘Voy a extrañar este lugar’: Las Vegas dice adiós al Mirage

La gente camina por el Strip de Las Vegas después del último espectáculo volcánico programado durante la última noche de operaciones y juego en The Mirage el martes 16 de julio de 2024. A las 11:30 p.m. tuvo lugar otro espectáculo no anunciado (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

La banda de la casa tocaba “Mr. Brightside” en el bar del centro pasadas las 11 p.m. y el ambiente en el interior del casino-hotel Mirage era alegre y tranquilo. La interpretación de la banda del exitoso single de The Killers puso en pie a un público muy numeroso.

La elección de la canción fue acertada.

“Mr. Brightside” nació en Las Vegas y es conocida en todo el mundo. La alegre melodía acaba dando paso a la tristeza, porque la letra es dolorosa.

Lo mismo puede decirse del ambiente que se respiraba en el Mirage Hotel & Casino el miércoles por la mañana, cuando el personal, los huéspedes y los habitantes de Las Vegas se despidieron del legendario establecimiento conocido en todo el mundo.

Las sonrisas y las carcajadas dieron paso a las lágrimas y los abrazos.

Después de 34 años, el “Oasis en el desierto” desaparece del Strip de Las Vegas, ya que The Mirage cierra sus puertas para siempre el miércoles.

A menudo se hace referencia al Mirage como el primer megaresort y se le atribuye el inicio de una nueva era en los casinos de Las Vegas. Al centrarse en servicios no relacionados con el juego, como entretenimiento, restaurantes, animales exóticos y atracciones gratuitas, redefinió el modelo de negocio de los casinos de Las Vegas.

Aunque el famoso espectáculo del volcán del Mirage suele tener lugar cada hora entre las 8 p.m. y las 11 p.m. todos los días, los clientes tuvieron el martes un espectáculo extra. Exactamente a las 11:30 p.m., el volcán entró en erupción durante un último espectáculo de tres minutos, que terminó con un estruendoso aplauso de los espectadores fuera de la puerta del hotel.

El emblemático hotel se cierra para dar paso a la construcción del Hard Rock Hotel & Casino Las Vegas y el hotel en forma de guitarra, cuya inauguración está prevista para 2027. Hard Rock International, el conglomerado de hostelería, juego y entretenimiento con sede en el sur de Florida y propiedad de la tribu semínola, compró The Mirage por $1,100 millones en 2022.

La decisión de cerrar el Mirage tendrá un costo. Más de tres mil empleados -varios de los cuales llevan en el establecimiento desde su apertura el 22 de noviembre de 1989- se quedarán sin trabajo. Los empleados del sindicato reciben indemnizaciones vinculadas a su antigüedad y años de servicio.

Empleados como Jouquin, mesero con 28 años en The Mirage, dijo que estaba deseando tomarse unas vacaciones.

“Me llevaré a mi familia a México”, dijo con una gran sonrisa.

El último llamado se hizo antes de medianoche. Sin más alcohol disponible, el público de The Mirage empezó a disminuir. La mayoría de los juegos de mesa se cerraron a las 12:30 a.m. Poco antes de la 1 a.m., se cerró la última mesa de dados de The Mirage.

A la 1.30 a.m., el personal de operaciones del casino empezó a pedir a los jugadores de tragamonedas que retiraran su dinero. A las 2:15 a.m., el piso de juego de The Mirage, antaño el lugar más vibrante y animado de Las Vegas, estaba prácticamente vacío.

“Voy a extrañar este sitio”, dijo “Christina”, una crupier de juegos de mesa que no quiso usar su nombre real porque no tenía permiso para hablar con los medios. “Mucha de la gente de aquí es como de mi familia”, comenzó antes de empezar a llorar. No puedo creer que ya no vaya a volver aquí”.

El nuevo hotel casino Hard Rock añadirá aproximadamente 1.1 millones de pies cuadrados a la superficie actual de The Mirage. El hotel actual se renovará por completo y se construirá un hotel con forma de guitarra de 660 pies de altura más cerca de Las Vegas Boulevard.

Cuando el nuevo establecimiento abra sus puertas dentro de tres años, los funcionarios de Hard Rock calculan que habrá cerca de seis mil puestos de trabajo.