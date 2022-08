Video muestra a Marshawn Lynch siendo arrestado bajo sospecha de DUI

agosto 12, 2022 - 10:49 am

El exrunning back de la NFL Marshawn Lynch estaba dormido al volante de su vehículo inhabilitado y olía a alcohol cuando la policía de Las Vegas lo arrestó bajo sospecha de conducir bajo la influencia de sustancias el martes, según el reporte de arresto del caso. (James Schaeffer / Las Vegas Review-Journal)

Una imagen de la cámara corporal del Departamento de Policía Metropolitana muestra a Marshawn Lynch en su Shelby GT500 Coupe antes de su arresto el martes 9 de agosto de 2022, en Las Vegas. (Departamento de Policía Metropolitana)

El exrunning back de la NFL Marshawn Lynch estaba dormido al volante de su vehículo deshabilitado y olía a alcohol cuando la policía de Las Vegas lo arrestó bajo sospecha de conducir bajo la influencia de sustancias (DUI) el martes, según un reporte de arresto y un video de la cámara corporal publicado el jueves.

La policía de Las Vegas dijo que los agentes encontraron a Lynch en su auto deportivo Shelby GT500 Coupe a las 7:25 a.m. del martes en Fairfield Avenue, cerca de Utah Avenue, no lejos de Las Vegas Boulevard South. La policía se dio cuenta de que el auto no se podía conducir y que tenía daños significativos en las llantas y parecía que el auto había sido conducido hasta subirse a la acera, arrancando una llanta, dijo la policía en el reporte de arresto de Lynch.

“La rueda y la llanta del pasajero delantero también estaban casi desprendidos”, dijo la policía, añadiendo que “el conductor estaba dormido detrás del volante con la puerta del conductor abierta inclinándose hacia atrás en el asiento”.

El video de la cámara corporal publicado por la policía mostró a un oficial expresando su asombro por la falta de los neumáticos del vehículo.

“Nunca, nunca he visto a alguien conducir un auto hasta que la rueda desapareciera. Como si lo condujera hasta que no quedara ninguna rueda”, le dijo el oficial a Lynch. “Nunca había visto que eso ocurriera”.

La policía dijo que identificó a Lynch como el conductor y que se quedó dormido mientras la policía hablaba con él. La policía “observó un fuerte olor a bebida alcohólica que emanaba del vehículo, de su persona y de su aliento, junto con ojos enrojecidos y llorosos”, según el reporte.

Lynch, según la policía, llevaba un zapato puesto y el otro no.

“Lynch declaró que no estaba bebiendo y que no consume drogas, pero que robó el vehículo”, dijo la policía.

El video muestra a Lynch apenas respondiendo a las preguntas de la policía. Luego sale del auto cuando la policía le pregunta. Tras repetidas peticiones, la policía sacó a Lynch del auto, lo puso en el suelo y le colocó las esposas.

La policía dijo que Lynch no cooperó con los agentes. No se pudo realizar ninguna prueba de sobriedad. La policía dijo que más tarde obtuvo una orden de inspección para extraer sangre de Lynch, pero este no quiso cooperar. Los agentes penitenciarios de la ciudad de Las Vegas tuvieron que “usar una silla de contención para forzar la extracción de sangre”, dijo la policía en el reporte.

La hora de la extracción de sangre fue tachada en el reporte por las autoridades.

Los abogados defensores de Lynch, Richard Schonfeld y David Chesnoff, emitieron un comunicado en nombre de Lynch el jueves por la mañana.

“Marshawn no fue detenido por DUI”, dice el comunicado. “Más bien el vehículo estaba estacionado de forma segura y no estaba operando. Estamos seguros de que cuando se presenten todas las pruebas, esto no será un DUI bajo la ley de Nevada”. Marshawn aprecia y agradece la preocupación y el apoyo de todos”.

Lynch fue multado por conducir bajo los efectos del alcohol, no entregar la prueba de seguridad, conducir un vehículo no registrado y no conducir en un carril de circulación. La comparecencia ante el tribunal está prevista para diciembre.