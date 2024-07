‘Verano ajetreado’: 23 hospitalizados por quemaduras en el pavimento en el UMC en junio

El 21 de junio, Stephen Cantwell apostaba a los caballos en el Wynn Sportsbook, ganaba y bebía tequila para celebrarlo.

Cuando llevaba unos seis tragos, Cantwell decidió ir a comer sushi al Fashion Show Mall, que está justo enfrente del Wynn. Lo siguiente que recuerda es que se despertó en el hospital con quemaduras en casi el 7 por ciento de su cuerpo.

“Definitivamente me desmayé y me caí al suelo”, dijo Cantwell, de 59 años, que fue encontrado inconsciente por unos transeúntes en la acera del centro comercial. “No sé cuánto tiempo estuve allí. Me desperté aquí, en el hospital, y entonces observé que tenía todas estas ampollas”.

Cantwell fue una de las al menos 23 personas hospitalizadas por quemaduras de pavimento en el Centro de Quemaduras Lions del University Medical Center (UMC) en junio, según el portavoz del UMC Scott Kerbs.

El pasado mes de junio, solo tres personas ingresaron en el centro por quemaduras en el pavimento.

El mes de junio de 2024 fue el más caluroso de la historia de Las Vegas “se mire por donde se mire”, según el Servicio Meteorológico Nacional. El promedio diario de temperaturas máximas en junio, por ejemplo, fue de 106.2 °F. Es decir, 1.2° más que el promedio de temperaturas máximas de junio.

Y julio es el mes más caluroso de Las Vegas. Hasta el 5 de julio, la temperatura máxima promedio diaria de este mes era de 110.8°. El promedio de temperatura más alta en julio en la historia de Las Vegas fue de 109.4°.

“Una peligrosa e histórica ola de calor solo está empezando en toda la zona”, dijo la oficina de pronóstico de Las Vegas del Servicio Meteorológico Nacional en un debate de pronóstico publicado en internet el sábado por la tarde. La máxima del sábado fue de 115°.

Pero el domingo podría batir récords. Ese día la temperatura en Las Vegas podría alcanzar los 118°, según el meteorólogo Barry Pierce. El martes y el miércoles también podrían alcanzarse los 118°, según Pierce.

Nunca antes había hecho tanto calor en Las Vegas.

“Nos estamos preparando para un verano ajetreado”, dijo Syed Saquib, cirujano especializado en quemaduras y director médico del centro de atención a quemados.

Saquib atiende quemaduras de todo tipo, incluidas las causadas por llamas, productos químicos, corrientes eléctricas y superficies calientes, como el pavimento. Las quemaduras por pavimento suelen ser mucho más profundas que otros tipos de quemaduras, explica.

A veces, hay que extirpar todo el tejido de una parte del cuerpo, excepto músculo y hueso, de la zona herida por una quemadura de pavimento, según Saquib. Tras sufrir una quemadura de tercer o cuarto grado, una persona suele necesitar intervenciones quirúrgicas para extirpar el tejido no sano y cubrir la zona lesionada mediante injertos de piel, explicó.

Cantwell dijo que sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el brazo izquierdo, la espalda y la pierna. Necesitó varias intervenciones quirúrgicas y fue dado de alta del University Medical Center el 4 de julio.

Las quemaduras no deben exponerse al agua, por lo que Cantwell no podrá ducharse durante un tiempo. También debe evitar exponer sus lesiones, así como las zonas de piel recién curadas, a la luz solar. Pasará aproximadamente un año hasta que Cantwell pueda volver a nadar, su método preferido de ejercicio.

La primera carrera de caballos en la que apostó empezó a las 11:30 a.m., dijo Cantwell. Cree que salió del casino para tomar sushi una hora y media más tarde. La temperatura en el aeropuerto internacional Harry Reid era de 102° a la 1 p.m. del 21 de junio, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Saquib dijo que el pavimento en verano en un lugar como Las Vegas puede superar los 160°. Solo “unos minutos” de contacto con el pavimento a esa temperatura pueden causar quemaduras graves, añadió.

Cuando se desplomó, Cantwell llevaba una camisa de manga corta y shorts, dijo. Según Saquib, el pavimento puede quemar la piel a través de la ropa, especialmente de las prendas finas, sin ningún problema.

Saquib dijo que no podía estar seguro de por qué tantas más personas fueron admitidas en el centro de atención de quemaduras por quemaduras de pavimento este mes de junio, en comparación con el mes de junio pasado. En julio y agosto de 2023, hubo 26 y 13 hospitalizaciones, respectivamente, dijo Kerbs.

Los que han sufrido quemaduras graves por pavimento este año, en general, han superado sus lesiones de la misma manera que las personas en el pasado, dijo Saquib.

Muchos de los pacientes de Saquib con quemaduras de pavimento son personas que se han desmayado en el pavimento, dijo. La gente se desmaya por todo tipo de razones. Puede que estén bajo los efectos del alcohol o muy deshidratados. Una persona puede tener un ataque cuando no hay nadie cerca para verla caer.

En ocasiones, los diabéticos avanzados que no sienten la planta de los pies caminan descalzos por el pavimento y sufren quemaduras porque no creen que haga tanto calor, explica Saquib. Las personas que se caen al pavimento y no pueden levantarse con suficiente rapidez pueden sufrir quemaduras. A veces, los niños sufren quemaduras por caminar descalzos y no darse cuenta de que pueden hacerse daño.

Jim Andersen, jefe de aplicación de códigos de los Servicios de Protección Animal del Condado Clark, dijo que el condado recibe quejas todos los años sobre personas que pasean a sus perros por la acera en épocas de calor extremo.

Si el dueño de una mascota no puede mantener la mano sobre el pavimento durante más de siete segundos, es que hace demasiado calor para las patas del perro, dijo Andersen. Si las suelas de los zapatos para perros son lo bastante gruesas, pueden proteger al animal de las quemaduras del pavimento, añade.

Saquib dijo que los humanos también pueden protegerse de las quemaduras del pavimento llevando zapatos con suelas gruesas. Beber mucha agua y buscar la sombra cuando se está al aire libre puede evitar el desmayo por deshidratación.

Saquib guarda un pequeño paño en su auto para usarlo al agarrar el volante, si hace demasiado calor cuando se sube al auto, dijo. También usa un paño para girar la manija de la puerta principal de su apartamento.

“Cualquier superficie metálica con el calor del desierto puede calentarse y provocar quemaduras”, añadió Saquib.