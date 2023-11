Venetian y Palazzo cambian parte de su política sobre fumadores

Fumar en los casinos es un tema controvertido en Nevada, donde no existen restricciones que prohíban fumar.

El Venetian, a la derecha, y el Palazzo el miércoles 2 de febrero de 2022, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Los asistentes juegan a una ruleta TCSJOHNHUXLEY durante el segundo día de la conferencia Global Gaming Expo 2021 en The Venetian Expo el martes 5 de octubre de 2021, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

The Venetian y Palazzo están modificando sus políticas de juegos de mesa para fumadores de forma similar a lo que Wynn Resorts Ltd. ha estado haciendo durante años.

Pero los representantes de Americans for Nonsmokers’ Rights dicen que la política es solo una cortina de humo para lo que los resorts deberían estar haciendo.

En un memorándum interno publicado el miércoles, The Venetian y Palazzo indicaron que iban a permitir fumar a los jugadores de juegos de mesa, pero que ofrecerían mesas para no fumadores caso por caso.

“A partir del lunes 6 de noviembre, la empresa restablecerá la política de fumar en el casino, lo que permitirá fumar cigarrillos, puros y vapores en todos los juegos de mesa de los pisos de casino de The Venetian y The Palazzo”, dice la nota. “Como recordatorio, el uso o visibilidad de productos de marihuana sigue estando estrictamente prohibido”.

Pero los jugadores también pueden solicitar que una mesa esté libre de humo.

“Para todos los huéspedes que deseen tener una experiencia libre de humo, se puede solicitar una mesa para no fumadores”, dice la nota. “Todas las solicitudes deben ser llevadas a la atención de un supervisor de juegos de mesa o superior”.

La empresa dijo en el aviso que está “siempre revisando y mejorando nuestras políticas internas para seguir siendo competitivos y estratégicos en nuestras decisiones de negocio”. La compañía dijo que ha recibido comentarios sobre su política de fumar, lo que le llevó a revisar sus procedimientos actuales.

El cambio de política es similar a un programa no anunciado en Wynn y Encore Las Vegas que ha estado en vigor durante años, dijo un portavoz de la compañía.

En los establecimientos Wynn, un jugador puede acercarse a una mesa en la que no haya otros jugadores y pedir al crupier que la designe como de no fumadores. El crupier colocará entonces un cartel de no fumador en la mesa.

Americans for Nonsmokers’ Rights, una organización sin fines de lucro con sede en Berkeley, California que lleva 47 años defendiendo los derechos de los no fumadores, afirma que estas normas no bastan para proteger a los demás jugadores y a los empleados de los casinos.

“La idea de una política parcial de fumadores en los casinos es un intento fallido de abordar los graves problemas de salud de los trabajadores de los casinos”, afirmó Cynthia Hallett, presidenta y directora ejecutiva de la organización.

“El humo emitido por fumadores no respeta fronteras, y permitir fumar en zonas designadas no puede ocultar los riesgos generalizados que plantea”, añadió. “También es preocupante que, según la política de Wynn, los crupieres de los juegos de mesa deban confiar en que los clientes conozcan esta regla no anunciada y esperar que opten por una experiencia de juego sin humo”.

Fumar en los casinos es un tema controvertido en Nevada, donde no existen restricciones que prohíban fumar. Solo hay un resort, Park MGM, en el que está prohibido fumar desde 2020. En junio, se inauguró en Plaza, en el centro de la ciudad, un salón para no fumadores de 2,500 pies cuadrados con entrada independiente del casino principal.

En octubre, la Global Gaming Expo acogió una mesa redonda sobre el tabaquismo en los casinos. La mesa redonda, a la que asistió poca gente, incluyó un diálogo sobre un reporte según el cual la prohibición de fumar no ha disminuido la generación de ingresos en los lugares donde se ha impuesto.

Americans for Nonsmokers’ Rights aboga por los trabajadores de los casinos de Nueva Jersey, que intentan terminar con una laguna legal que permite fumar en los casinos.