Una disputa con Henderson lleva a organización sin fines de lucro fuera de la ciudad a alimentar a los desamparados

El Russell Road Recreation Complex visto el jueves 12 de octubre de 2023 en Henderson. (Daniel Pearson/Las Vegas Review-Journal)

La gente pasa el rato en el Russell Road Recreation Complex el jueves 12 de octubre de 2023 en Henderson. (Daniel Pearson/Las Vegas Review-Journal)

Dos amigos juegan a las herraduras mientras alguien descansa en la hierba en el Russell Road Recreation Complex el jueves 12 de octubre de 2023 en Henderson. (Daniel Pearson/Las Vegas Review-Journal)

La gente descansa en el césped en el Russell Road Recreation Complex el jueves 12 de octubre de 2023 en Henderson. (Daniel Pearson/Las Vegas Review-Journal)

Una persona descansa en el césped en el Russell Road Recreation Complex el jueves 12 de octubre de 2023 en Henderson. (Daniel Pearson/Las Vegas Review-Journal)

Durante los últimos 17 años, Walter Kwasniewski pasó sus jueves y sábados alimentando a los miembros de la comunidad de desamparados en un parque en el este de Henderson, pero ahora llevará sus esfuerzos al Condado Clark después de que Henderson dijo que sus acciones infringen el código de la ciudad.

Kwasniewski dijo que él y otras personas de la organización sin fines de lucro NextStep Ministries, donde es presidente, han estado alimentando a los desamparados en Russell Road Sports Complex los jueves y sábados por la mañana durante casi dos décadas. Dijo que a lo largo de los años no ha tenido muchas interacciones negativas con la ciudad, la policía o las personas que él y sus colegas alimentan.

Pero a finales de julio, Henderson Code Enforcement cerró uno de los eventos de Kwasniewski, diciendo que su operación infringía el código de la ciudad. Kwasniewski dijo que la ciudad permitió a NextStep Ministries celebrar un evento más el sábado siguiente para decir a la comunidad que no volvería la semana siguiente.

Kwasniewski dijo que Ian Massy, responsable de respuesta pública de Henderson, le dijo que necesitaría una credencial de manipulador de alimentos y un permiso para seguir celebrando los eventos en el parque.

Más tarde, Massy declaró al Review-Journal que NextStep Ministries había infringido el código municipal de parques al llevar al parque una parrilla de propiedad privada para cocinar alimentos. Además, dijo que NextStep tendría que proporcionar baños más cerca de su sitio de lo que estaba disponible públicamente en el parque.

Había baños cerca de donde operaba NextStep, pero Kwasniewski dijo que la ciudad empezó a cerrarlos con llave en los últimos años. Massy dijo que los baños más cercanos están reservados para quienes rentan los campos de béisbol cercanos.

Kwasniewski no sabía que usar su propia parrilla infringía el código de la ciudad hasta una reunión con el personal de la ciudad a finales de septiembre, después de que presentó una solicitud de diseño que permitiría a la organización alimentar a los desamparados en el parque.

Kwasniewski también dijo que se enteró después de obtener una tarjeta de manipulador de alimentos que los programas sin fines de lucro que proporcionan alimentos de forma gratuita no necesitan esas tarjetas debido a la Ley del Buen Samaritano.

La reunión de septiembre fue para que los empleados de la ciudad respondieran a preguntas sobre la solicitud de permisos de NextStep Ministries para seguir trabajando en el parque como despensa móvil y discutir las aclaraciones del personal. Kwasniewski llevó a dos colegas de NextStep Ministries e invitó a un reportero del Review-Journal a que también asistiera.

Los empleados municipales no permitieron que el reportero del Review-Journal entrara en la reunión y Kwasniewski declaró que a él y a sus colegas se les dijo que no grabaran la reunión. La portavoz municipal Madeleine Skains dijo que Henderson no guardó ningún registro ni transcripción de la reunión de septiembre con NextStep Ministries porque “no era una reunión pública”.

“Fue una reunión totalmente improductiva”, dijo Kwasniewski. “Para mi sorpresa, no permitieron ninguna grabación, nos pidieron que nos aseguráramos de que nuestros teléfonos no estaban grabando… No entendí el secretismo de la misma”.

Kwasniewski dijo que los empleados de la ciudad le dijeron a él y a sus colegas que la ciudad recibió muchas quejas sobre las operaciones de NextStep Ministries en el parque en los últimos meses.

De acuerdo con documentos de la ciudad obtenidos por el Review-Journal, solo dos quejas documentadas presentadas a la ciudad desde el área que rodea el Complejo Deportivo Russell Road con la palabra clave “desamparados” involucraban las operaciones de NextStep Ministries para alimentar a los desamparados. Una de esas quejas era Kwasniewski pidiendo a la ciudad que abriera los baños cercanos en 2019. El otro dijo que las personas que alimentan a los desamparados en el parque llevaron a un campamento allí en 2014.

El martes, Henderson denegó oficialmente la solicitud de diseño de NextStep Ministries.

Kwasniewski ha trasladado su operación a Sunset Park en el Condado Clark no incorporado, donde dijo que obtener los permisos adecuados y reservar espacio para alimentar a personas desamparadas fue la noche y el día en comparación con Henderson. Dijo que la próxima vez que saldrá a alimentar a la comunidad de desamparados será a principios de noviembre.

“(Henderson) no ha hecho ilegal que yo esté allí”, dijo Kwasniewski. “Pero me han hecho imposible operar”.