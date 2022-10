Un premio mayor de 496 mil dólares cae en casino del Strip

El sábado por la noche está bien para pelar, y ganar.

Un visitante de Bally’s ganó el Mega Progressive Jackpot con un valor de 496,675.95 dólares tras conectar una escalera real jugando al Three Card Poker en Bally’s, según un portavoz de Caesars Entertainment.

El ganador prefirió permanecer en el anonimato.

Ganadores en todo el valle de Las Vegas

Aliante

¡Un aplauso para Levita!

Congratulations Levita on the $11k win! pic.twitter.com/vDWMefAPJn

Boulder Station

Donde los siglos son de oro.

Green Valley Ranch

¡Adelante!

Jackpot Jackpot!

Congrats to this guest that hit an $11,357 jackpot from a $5 bet! pic.twitter.com/M15BuOGOBf

— Green Valley Ranch (@GVRcasino) October 16, 2022