Un muerto luego de que vehículo chocara contra poste cerca del aeropuerto de LV

La Patrulla de Carreteras de Nevada está investigando un accidente fatal de un solo vehículo la madrugada del miércoles en Las Vegas.

Según la policía, el incidente ocurrió alrededor de las 3:13 a.m. en la rampa de salida en dirección norte del Conector del Aeropuerto en dirección este de la I-215.

La investigación preliminar indica que un vehículo chocó contra un poste de luz metálico.

Se confirmó la muerte de un hombre adulto en la escena, según la policía.

Las autoridades actualizaron alrededor de las 7:10 a.m. que la rampa de salida en dirección norte del Conector del Aeropuerto en dirección este de la I-215 se había reabierto a un carril de circulación.

— Nevada State Police (@NVStatePolice) November 13, 2024