Un motel del Strip, con su elefante rosa, ahora está rodeado de vallas

El Diamond Inn Motel cerrado en el Strip al norte de Russel Road en Las Vegas el viernes 24 de octubre de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El Diamond Inn Motel y su elefante rosa aparecen en esta foto de archivo. (Las Vegas Review-Journal/Archivo)

Este elefante rosa ha estado fuera de lo que ahora se conoce como el Diamond Inn Motel desde al menos 1967. (Las Vegas Review-Journal)

El elefante rosa del Diamond Inn Motel ya no observa el Strip de Las Vegas, sino las vallas que rodean la propiedad del motel, que según los registros del condado cerró en septiembre.

Los registros de licencias comerciales muestran que el motel, ubicado frente al casino-resort Mandalay Bay, cerró el 29 de septiembre.

Los registros de construcción también muestran violaciones de código relacionados con el trabajo eléctrico en la propiedad y un permiso de trabajo eléctrico fue emitido por el Condado Clark en mayo. Pero el contratista eléctrico para ese permiso, Peter and Sons Electric Co., presentó una carta de cancelación para el permiso con el condado el 19 de septiembre, ya que el dueño de la propiedad era “no responde a proceder con el trabajo a realizar.”

El dueño de la propiedad es Sam Aldabbagh, que usaba el ahora cerrado club de striptease Can Can Room.

No fue posible contactar directamente con Aldabbagh para que hiciera comentarios. Pero el bufete de abogados Galliher, que presentó cartas en nombre de Aldabbagh en respuesta a las violaciones del código, respondió a una pregunta de Las Vegas Review-Journal sobre el cierre del Diamond Inn y dijo que su cliente no tiene “ningún comentario”.

Peter and Sons Electric Co. no proporcionó ninguna información sobre las circunstancias de la carta de cancelación cuando fue preguntado por el Review-Journal.

“Estoy triste por el cierre de The Diamond Inn. Realmente no tengo nada más que decir”, dijo Peter Ponce De León, socio gerente de Peter and Sons Electric Co. en un correo electrónico al Review-Journal.

Por el momento no está claro qué ocurrirá con el elefante rosa. Actualmente no hay indicios de que el motel esté a la venta.