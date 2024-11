Un incendio provoca humo y problemas de tráfico cerca del centro de Las Vegas

Un incendio que sucedió el viernes por la noche en el centro de Las Vegas paralizó el tráfico cerca del Ayuntamiento de Las Vegas y el estacionamiento del Smith Center.

El incendio comenzó en un vagón de tren, dijo el portavoz del Departamento de Bomberos de Las Vegas, Jordan Moore. No se han reportado heridos.

LVFR units responded to a train railcar on fire just after 4:30 p.m.

The first unit on the scene forced entry into the railcar and found several vehicles on fire. Crews confined the fire to the railcar of origin.

Currently, the scene is still active. pic.twitter.com/OuyCYySXme

— Las Vegas FireRescue (@LasVegasFD) November 23, 2024