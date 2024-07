Un funcionario sigue intentando eliminar los carriles HOV del valle de Las Vegas

Forense identifica al hombre asesinado por un guardaparques en el Valley of Fire

El vicegobernador Stavros Anthony sigue adelante con la eliminación de los carriles para vehículos de alta ocupación (HOV) de las autopistas del valle de Las Vegas.

“Estamos avanzando para tratar de eliminarlos por completo”, dijo Anthony al Las Vegas Review-Journal la semana pasada en una entrevista telefónica. “Estamos llevando a cabo el proceso con el gobierno federal. Va a llevar un poco de tiempo. Es lo que es, pero vamos a seguir avanzando hasta que consigamos algún tipo de acción final”.

Anthony, que en 2019 inició su cruzada contra los carriles HOV cuando era concejal de Las Vegas, fue uno de los principales artífices de que el Estado redujera las horas de regulación de los carriles HOV. El año pasado, la normativa pasó de estar vigente las 24 horas del día, los siete días de la semana, a limitarse a entre las 6 a.m. y las 8 a.m. y las 4 p.m. y las 6 p.m., de lunes a viernes, y abierta a todos los fines de semana.

Un proceso difícil

El cambio se produjo después de que Anthony planteara el tema a la Junta Directiva de Transportes de Nevada, de la que es vicepresidente, algo en lo que llevaba trabajando varios años.

“El proceso para llegar aquí ha sido largo y mucha gente interponiéndose en el camino”, dijo Anthony. “Especialmente cuando estaba en el Concejo de la Ciudad de Las Vegas y en la Comisión Regional de Transporte (del sur de Nevada). Había solo un montón de gente que no me escuchaba y básicamente quería carriles HOV todo el tiempo. Cuando me convertí en vicegobernador y vicepresidente de la Junta de Transporte de Nevada, pude conseguir que se hiciera algo con la aprobación de la Junta, que aprobó la moción por unanimidad”.

Los carriles para vehículos compartidos se añadieron a la Interestatal 15 en 2019 como parte del Proyecto Neón -que se sumaron a los carriles HOV existentes en la Autopista U.S. 95 en ese momento-, entraron en vigor nuevas regulaciones que limitaban el uso de los carriles a vehículos con dos o más personas y estaban en vigor durante 24 horas al día, siete días a la semana.

Una vez que esto ocurrió, muchos automovilistas se quejaron de las regulaciones de las 24 horas y de la falta de puntos de entrada y salida, lo que se solucionó a mediados de 2020, solo casi seis meses después de que los carriles entraran en vivo.

Entre el 25 de abril de 2023 y el 2 de julio de este año, después de que entrara en vigor el horario más corto del carril compartido, el Tribunal Municipal de Las Vegas ha visto 90 infracciones del carril HOV presentadas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Eso equivale a aproximadamente una cada cinco días después de que las nuevas horas de regulación del carril entraron en vigor. Eso se compara con el tribunal municipal de Las Vegas entre el 1° de enero de 2021 y el 3 de abril de 2023, el manejo de 814 violaciones de carril HOV, lo que equivale a poco menos de uno por día.

No hay ningún estudio que indique cuál ha sido el resultado de levantar las restricciones, pero Anthony dijo que ha recibido una reacción abrumadoramente positiva del público. “Me han dado las gracias por abrirlos”, afirma Anthony.

‘Siguen pensando que es 24/7’

También ha escuchado al público decir que no sabían que la normativa había cambiado. Y ello a pesar de la nueva señalización instalada en la I-15 y la autopista U.S. 95, que advierte del cambio de horario.

“Siguen pensando que es 24/7”, dijo Anthony. “Solo trato de hacer correr la voz de que pueden disfrutar de ese carril básicamente el 90-95 por ciento del tiempo”.

Una posible consecuencia de la eliminación de los carriles para vehículos compartidos podría ser tener que cerrar los puntos de entrada/salida por la izquierda en las autopistas, como los carriles de descenso HOV de la I-15 en Harmon Avenue y el Neon Gateway, más al norte de la I-15, cerca de Charleston.

Además, como parte del proceso en curso, el estado está tratando de averiguar si habría alguna implicación financiera con el gobierno federal si se eliminaran los carriles HOV. Una parte de la financiación del Proyecto Neón se concedió vinculada a la inclusión de los carriles para vehículos compartidos.

A medida que avance el proceso entre el gobierno federal y el estado, habrá que aclarar qué cambios se producirán, si es que se produce alguno.

“Presentamos la solicitud y por eso estamos siguiendo los pasos que el gobierno federal quiere que sigamos y eso es lo que estamos intentando averiguar”, dijo Anthony. “Obviamente, si quieren millones de dólares a cambio, tendremos que averiguar por qué es así. Es difícil especular en este punto. Vamos a seguir avanzando y la directora del NDOT (Tracy Larkin Thomason) solo nos está presionando, lo cual agradezco”.