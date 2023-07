Un club de fútbol francés abre una tienda en el Strip

julio 28, 2023 - 8:36 am

Los clientes echan un vistazo a la ropa de la tienda del París Saint-Germain en Forum Shops del Caesars Palace. (Mick Akers/Las Vegas Review-Journal.)

La tienda Paris Saint-Germain en Forum Shops del Caesars Palace. (Mick Akers/Las Vegas Review-Journal.)

Una camiseta de Kylian Mbappe entre los artículos de la tienda del París Saint-Germain en Forum Shops del Caesars Palace. (Mick Akers/Las Vegas Review-Journal.)

El centro de personalización de la tienda del París Saint-Germain en Forum Shops del Caesars Palace. (Mick Akers/Las Vegas Review-Journal.)

Un par de banderines en la tienda Paris Saint-Germain, dentro de las tiendas Forum del Caesars Palace. (Mick Akers/Las Vegas Review-Journal.)

Exterior de la tienda Paris Saint-Germain en Forum Shops del Caesars Palace. (Mick Akers/Las Vegas Review-Journal.)

Si empiezan a aparecer más camisetas del París Saint-Germain (PSG) de Neymar o Kylian Mbappé por Las Vegas, una tienda podría ser la responsable de ello.

El internacionalmente conocido club de fútbol francés PSG tiene ahora su propia tienda con la marca del equipo en Forum Shops del Caesars Palace.

Con la clientela internacional que atrae el centro comercial del Strip y la creciente popularidad de este deporte en Estados Unidos, Fanatics -propietaria de los derechos de los artículos del PSG- y Lids, que gestiona la tienda, pensaron que el hecho de estar bajo la huella del Caesars era el lugar perfecto para el punto de venta.

“Lids pensó que era el lugar perfecto”, dijo Paul Aguirre, gerente de la tienda del PSG. “Es uno de los clubes franceses más populares del mundo, si no el que más, y hasta ahora ha tenido una buena acogida. Caesars es una marca internacional, tenemos gente de todas partes, de Qatar, de Dubai, de Francia, han venido brasileños. Siendo el fútbol el deporte más importante del mundo, aunque en Estados Unidos todavía no se ha asimilado del todo, sigue siendo importante en el resto del mundo”.

La tienda, de 1,851 pies cuadrados, abrió sus puertas el 30 de junio, pero lo hará el sábado. La tienda ofrece una gran variedad de artículos, como camisetas, sudaderas con capucha, playeras, pants, shorts, zapatos, balones de fútbol, banderines y cordones.

“Están patrocinados por Nike y Jordan, así que se venden muy bien”, dijo Aguirre. “Es más una marca en torno a un equipo de fútbol que solo una tienda de fútbol. Por eso va bien”.

Hay algunos artículos del PSG con la marca de Las Vegas, y hay una estación de personalización donde los fans pueden conseguir mensajes personalizados en los artículos del equipo con la marca de Las Vegas.

“Prácticamente cualquier cosa que quieras personalizar, tenemos logotipos y marcas de Las Vegas y también bordados y parches para gorras o mochilas”, dijo Aguirre. “Hemos hecho lo suficiente para que encaje perfectamente en la cultura de Las Vegas”.

La clientela de la tienda procede principalmente de la recomendación de boca en boca o del tránsito de transeúntes, por lo que las ventas han sido constantes hasta ahora.

Los fans de Lionel Messi, exjugador del PSG y recientemente traspasado al Inter de Miami de la MLS, también pueden comprar una camiseta de su anterior equipo en la tienda. Y los clientes más jóvenes acuden a la tienda porque estrellas como Neymar y Mbappé tienen una gran influencia en los jóvenes que siguen este deporte.

“Mbappé sigue vendiendo, no importan los rumores comerciales o no, los niños lo siguen queriendo”, dijo Aguirre. “Él y Neymar están muy unidos a los más jóvenes. Simplemente les gusta su presencia en las redes sociales, su comportamiento en general. Mbappé se proclamó campeón del mundo no hace mucho, por lo que su protagonismo ha crecido.

“Toneladas de niños estadounidenses han conseguido un montón de cosas de Mbappé. Es genial ver el crecimiento del fútbol en Estados Unidos entre los jóvenes”.