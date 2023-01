Un apagón manda a los estudiantes de Valley High School a casa temprano

Estudiantes de Valley High School se reúnen en la cafetería de la escuela durante un apagón el viernes 6 de enero de 2023. (Quinn Steidler)

Valley High School dejó ir a los estudiantes temprano el viernes por un corte de energía en el vecindario, dijeron funcionarios de la escuela.

La directora Kimberly Perry-Carter no indicó si las clases estaban siendo afectadas y no tenía una estimación de cuándo se restablecería la energía cuando envió un correo electrónico a los padres sobre el apagón a las 8:18 a.m. La escuela está ubicada en Burnham Avenue, cerca de East Vegas Valley Drive.

El Distrito Escolar del Condado Clark escribió en un mensaje el viernes por la tarde que se dejó ir a los estudiantes temprano.

NV Energy reportó que cerca de dos mil personas en el área estaban sin electricidad alrededor de la 1 p.m. debido a que un poste o cableado se había caído.

Estimaron que la energía se restablecería alrededor de las 4 p.m.