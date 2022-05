‘Un año que nunca olvidaré’: profesora se despide en el último día de clases

mayo 26, 2022 - 9:45 am

La profesora de tercer grado Lindsey Shultzman abraza a Perla Contreas, de nueve años, el último día de clase en Dondero Elementary School de Las Vegas, el miércoles 25 de mayo de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

La graduada de quinto grado Grace Cordova posa con la directora Terri Castillo mientras su madre, Areli, se toma una foto en el último día de clases en Dondero Elementary School en Las Vegas el miércoles 25 de mayo de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Romina Moreno, de 10 años, abraza a la directora Terri Castillo en el último día de clase en la Dondero Elementary School de Las Vegas el miércoles 25 de mayo de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

La graduada de quinto grado Grace Cordova con su madre Areli y su hermano Alexander, de ocho años, en el último día de clase en la Dondero Elementary School de Las Vegas, el miércoles 25 de mayo de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Los estudiantes son despedidos en el último día de clases en Dondero Elementary School en Las Vegas el miércoles 25 de mayo de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Wade Middleton recoge a su hijo de cinco años, Oakland, el último día de escuela en Dondero Elementary School, en Las Vegas, el miércoles 25 de mayo de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

La alumna de tercer grado Shea Shultzman, de ocho años, a la izquierda, abraza a Perla Contereas, de nueve años, en el último día de clase en Dondero Elementary School de Las Vegas, el miércoles 25 de mayo de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

La profesora de tercer grado Lindsey Shultzman con su hija y alumna Shea Shultzman, de ocho años, el último día de clase en Dondero Elementary School, en Las Vegas, el miércoles 25 de mayo de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Oakland Middleton, de cinco años, se despide de su profesora Emily Ricoy-Varela en el último día de clase en Dondero Elementary School, en Las Vegas, el miércoles 25 de mayo de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Cuando Lindsey Shultzman se despidió de sus alumnos de tercer grado el último día de clase el miércoles, lo hizo como profesora y como madre.

Shultzman, que lleva cinco años dando clases en Dondero Elementary School, se despidió de sus alumnos mientras estaba de pie junto a su hija Shea, que este año fue alumna de la clase de tercer grado de su madre.

“En cierto modo hemos crecido juntas en esta escuela, yo como educadora y ella como alumna”, dijo. “Pudimos pasar este año juntas, lo que fue… increíble”, intervino su hija.

Mientras los alumnos de Dondero reían y se despedían con lágrimas en los ojos de Shultzman, de sus amigos y del resto del personal de la escuela, dejaban atrás el último día de clase en el Distrito Escolar del Condado Clark, pero también su primer año completo de vuelta a la enseñanza presencial tras dos años escolares anómalos.

Shultzman tuvo un asiento en primera fila para ver los desafíos únicos que los alumnos, incluida su hija, han afrontado este año al volver a la escuela después de la pandemia, incluyendo la puesta al día de las habilidades básicas de lectura y escritura que debieron haber adquirido el año pasado.

“Para nosotros fue un salto mayor conseguir que estuvieran donde tenían que estar al final del año”, dijo.

Es un salto que la madre Christina Campos conoce bien. Campos, cuyos hijos están en segundo y quinto grado en Dondero, dijo que a su hija le costaba venir a las clases presenciales al principio del curso.

“No entendía lo que era la escuela. No entendió la estructura durante mucho tiempo”, dijo Campos. “Fue demasiado”.

Pero a pesar de que su hija no tenía muchos conocimientos básicos de lectura al principio del curso escolar, Campos atribuye a la “increíble” profesora de su hija el haber conseguido que esta alcance un nivel en el que ahora lee los subtítulos de programas de anime.

“Fue un giro total”, dijo Campos riendo. “Si quieren hacerlo, leerán”.

La directora Terri Castillo, que celebró su primer aniversario en Dondero en abril, dijo que este año se dedicó principalmente a conseguir que los niños se sintieran cómodos, a ponerlos al día y a facilitarles el retorno al entorno de aprendizaje en el aula.

El próximo año, vamos con todo, dijo.

“Este es el año en que nos centramos en la instrucción de más alta calidad, en hacer avanzar a los niños, en dar el 110 por ciento de lo que tenemos”, dijo.

El resentimiento del tiroteo de Texas

Pero mientras los padres dejaban a sus hijos en Dondero al comienzo de la jornada escolar del miércoles, algunos abrazaban a sus hijos mientras lloraban. Otros miraban a través de la valla de alambre que rodeaba la escuela, esperando a que sus hijos estuvieran a salvo dentro del edificio.

El último día de clase se produjo también un día después de que un tiroteo en una escuela primaria de Uvalde, Texas, se cobrara la vida de 19 estudiantes y dos adultos.

Campos dijo, tras dejar a sus hijos el miércoles, que su hijo tiene miedo a los tiroteos escolares. De camino a la escuela esa mañana, dijo, le contó un sueño que había tenido en el que había ocurrido algo el último día de clase.

Esa mañana, la noticia del tiroteo de Uvalde sonó en el auto en la radio mientras iban a la escuela.

“No quiere ir a la escuela secundaria porque dice: ‘No sé si van a estar tan seguros’”, dijo Campos.

En una declaración el martes, el distrito extendió su apoyo a la comunidad de Uvalde y dijo que seguía revisando la seguridad en sus campus escolares.

“Las escuelas existen para proporcionar lugares de aprendizaje, consistencia, normalidad y seguridad para nuestros estudiantes y comunidades”, dijo el distrito. “Debemos hacer todo lo posible para proteger estos espacios de quienes buscan hacer daño, perturbar y profanar”.

“Nos sentimos seguros aquí”

La noticia de Uvalde llegó cuando el distrito ha afrontado este año sus propias preocupaciones en torno a la seguridad escolar.

El mes pasado, el distrito reportó que había recibido más de 5,700 llamadas al servicio en relación con peleas, altercados o agresiones, y 1,300 casos que resultaron en arrestos o sanciones en los campus desde el comienzo del año escolar. El distrito también puso en marcha nuevos protocolos y medidas de seguridad que incluían la racionalización de un punto de entrada en las escuelas, el aumento de la presencia policial en los alrededores de las escuelas y la aplicación de nuevas medidas disciplinarias para los alumnos que participan en peleas.

Miguel Cordova, cuya hija Grace se graduó el miércoles del quinto grado en Dondero, dijo que ha visto las noticias sobre lo que ocurre en relación con la violencia escolar, pero que en última instancia su hija es feliz, disfruta de su tiempo en la escuela y hace amigos.

“Nos sentimos seguros aquí”, dijo Cordova. “Podemos ver que cuidan de los niños, así que estamos contentos”.

Los alumnos tenían preguntas sobre lo sucedido en Texas, pero Shultzman, la profesora, dijo que en su lugar optó por ayudar a los alumnos a despedir el curso escolar centrándose en lo positivo: el recuerdo de lo que supuso volver el primer día de clase; aprender a jugar a “Heads Up, Seven Up”; o el falso examen de ortografía que hicieron el Día de los Inocentes.

Shultzman dijo que los alumnos se esforzaron por ir más allá de lo que se esperaba de ellos este año, y fue “increíble haberlo visto”.

Pero en última instancia, dijo, siempre recordará este año escolar como el año en que pudo enseñar a su hija en su propia aula.

“Ver la dinámica de ella en un aula… no consigues ver a tus hijos bajo esa luz”, dijo entre lágrimas el miércoles, con su hija abrazándola rápidamente para consolarla. “Cuando se presentó la oportunidad (de colocarla en mi clase), mi esposo dijo: ‘Nunca volverás a tener esta oportunidad’. Me alegro mucho de que me dijera eso, porque realmente ha sido un año que nunca olvidaré”.