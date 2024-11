Tráfico en la F1: lo que puedes esperar durante la semana de carrera

Con la semana de carreras del Gran Premio de Las Vegas a la vuelta de la esquina, los impactos en las carreteras asociados con la carrera de Fórmula 1 se intensificarán esta semana a medida que se realizan los preparativos finales y los pilotos salen a la pista.

Los equipos estarán a toda marcha mientras se preparan para el fin de semana de carreras, que se llevará a cabo de jueves a sábado, con acción de carrera que tendrá lugar por la noche, incluido el Gran Premio de Las Vegas que comenzará a las 10 p. m. del sábado 23 de noviembre.

A lo largo de la semana, el circuito callejero de 3.8 millas compuesto principalmente por calles públicas, incluyendo Las Vegas Boulevard, Harmon Avenue, Koval Lane y Sands Avenue, estará bajo una de tres designaciones, con diferentes impactos de viaje asociados con cada una.

Hay una Pista Cálida, cuando el circuito estará abierto principalmente al público, pero con barreras adicionales y restricciones de tráfico para permitir una transición rápida hasta cuando la pista debe cerrarse.

Luego está el Periodo de Transición durante el cual los equipos preparan el circuito para cerrarlo.

Por último, está la Pista Caliente, el momento en el que la pista está cerrada y solo abierta para la F1, cuando se llevan a cabo los entrenamientos, la clasificación y la carrera.

Horario diario

Esto es lo que los automovilistas pueden esperar esta semana antes, durante y después del Gran Premio de Las Vegas.

Lunes: El circuito estará en Pista Cálida durante todo el día del lunes.

Martes: El circuito estará en Pista Cálida durante todo el día del martes.

Miércoles: La pista estará en Periodo de Transición entre la medianoche y las 2 a.m. Luego, entre las 2 a.m. y las 6 a.m., el circuito estará en Pista Caliente, por lo que estará cerrado solo para el uso de la F1. El circuito regresará a la Pista Cálida entre las 6 a.m. y las 10 p.m. Entre las 10 p.m. y las 11:59 p.m., la pista cambiará a Periodo de Transición.

Jueves: Entre la medianoche y las 5 a.m., el circuito estará en Pista Caliente. Luego, el circuito estará en Pista Cálida entre las 5 a.m. y las 3 p.m., donde pasará a estar en Periodo de Transición de 3 p.m. a 5 p.m. El circuito estará en Pista Caliente nuevamente a partir de las 5 p.m. hasta las 11:59 p.m., cuando se lleve a cabo la primera noche de práctica.

Viernes: El circuito estará en pista caliente entre la medianoche y las 2 a.m., donde luego cambiará a Pista Cálida hasta las 3 p.m. En ese punto, la pista pasará a Periodo de Transición desde las 3 p.m. hasta las 5 p.m. El circuito volverá a estar en Pista Caliente desde las 5 p.m. hasta las 11:59 p.m. cuando se lleve a cabo el segundo día de práctica y clasificación.

Sábado: El circuito estará en Pista Caliente desde la medianoche hasta las 2 a.m. cuando finalice la clasificación. Luego, el circuito regresa a la Pista Cálida desde las 2 a.m. hasta las 3 p.m. Luego, entre las 3 p.m. y las 5 p.m., el circuito estará en Periodo de Transición. A las 5 p.m., el circuito volverá a convertirse en Pista Caliente hasta las 11:59 p.m., cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Las Vegas.

Domingo: el circuito estará en Pista Caliente entre la medianoche y las 2 a.m., cuando concluya el Gran Premio. Luego, el circuito se convertirá en Pista Cálida durante el resto del día, cuando finalice el fin de semana de la carrera.

Trabajo posterior a la carrera

Los equipos comenzarán a derribar el circuito después de la carrera, y ese proceso está programado que termine para el 24 de diciembre. El trabajo comienza con la eliminación de la barrera en el Strip, que tendrá dos carriles.

El trabajo más impactante durante el desmontaje será cuando se desmantele el puente temporal Flamingo Road sobre Koval.

Ese trabajo conducirá al cierre de la intersección entre el 15 y el 21 de diciembre. El acceso a los negocios cerca de esa intersección permanecerá abierto mientras se lleva a cabo la operación de una semana.

Configuración Tropicana/I-15

Las obras en la Avenida Tropicana-Interestatal 15, que durará años, continuarán durante la semana del Gran Premio.

En la I-15, cuatro carriles estarán abiertos en cada dirección durante el día de la carrera, con dos carriles abiertos en cada dirección en el puente Tropicana, sobre la interestatal. La rampa de salida de la I-15 en dirección norte hacia Tropicana y la rampa de entrada de Tropicana a la I-15 en dirección sur permanecerán cerradas.

Frank Sinatra Drive estará abierta al tráfico en la carretera vital de norte a sur detrás del Strip, y Dean Martin permanecerá con un carril en cada dirección cruzando la I-15 desde Frank Sinatra.

Las obras en el proyecto de $305 millones continuarán hasta el año nuevo y su finalización sustancial está programada para el verano de 2025.