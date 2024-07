Tomó 44 horas reabrir la I-15 tras el incendio de camión con baterías de litio

El principal enlace por autopista entre Las Vegas y el sur de California reabrió la madrugada del domingo, poniendo fin a casi dos días de retrasos y frustraciones después de que un camión que transportaba grandes baterías de litio volcara cerca de Baker, California, provocando el cierre total de la Interestatal 15 en dirección norte.

Caltrans reportó que un carril de tránsito en dirección norte fue abierto a las 2:48 a.m., seguido por el segundo carril a las 3:46 a.m. Los mapas de tránsito de las autopistas no mostraban retrasos en la Interestatal 15 hasta las 7 a.m. del domingo.

El agente de la Patrulla de Carreteras de California, Shane Hernández, dijo que los equipos comenzaron a retirar el cierre alrededor de las 2 a.m., y lentamente guiaron a los vehículos hasta Afton antes de que el segundo carril se reabriera.

Esa misma tarde, Hernández dijo que se habían resuelto todos los llamados de servicio a automovilistas relacionados con el cierre de la interestatal.

Sin embargo, el fuego sigue ardiendo, pero se ha movido más lejos en el desierto lejos de la interestatal y está siendo monitoreado por un equipo de materiales peligrosos, dijo.

El accidente en la Interestatal 15 antes de las 8 a.m. del viernes creó una pesadilla para los automovilistas durante unas 44 horas, y algunos lo llamaron una “situación de crisis” y un “apocalipsis de tránsito del infierno.” Cuando los conductores que intentaban evitar el cierre de la autopista se dirigieron hacia el sur, hacia la interestatal 40, esa autopista también se convirtió en un estacionamiento.

“Miles y miles de viajeros que se dirigen a Las Vegas están atascados”, dijo Hernández el sábado por la mañana.

Hernández estimó que el atasco en la I-15 fue probablemente de 15 millas en algún momento, a medida que se acumulaba el tránsito pesado del viernes por la tarde en ruta a Las Vegas.

El sábado por la noche no estaba claro cuándo se reabriría la carretera.

A las 4:30 p.m. del sábado, unas 32 horas después del incidente, los funcionarios estaban trabajando en un nuevo plan de acción, pero no tenían un calendario específico, dijo Hernández.

Los incendios de baterías de litio son especialmente peligrosos porque producen sustancias químicas y gases tóxicos, por lo que era esencial actuar con extrema precaución, según los funcionarios de bomberos.

Las cuadrillas estaban esperando la llegada de más especialistas en materiales peligrosos, y era probable que hubiera necesidad de solicitar un gran dispositivo de elevación, dijo.

“No van a abrir (la carretera) en breve”, dijo Hernández en un texto.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg, coincidió con la situación el sábado por la noche, publicando en X que había estado en contacto con la Administración Federal de Transporte sobre el accidente y el embotellamiento, señalando que los equipos estaban en el lugar proporcionando agua y combustible a los conductores y pidiéndoles a los conductores seguir las indicaciones de desvío de los funcionarios estatales y locales.

‘Apocalipsis de tráfico infernal’

Los conductores relataron una experiencia brutal.

“Ha sido un apocalipsis de tráfico infernal”, dijo John Tournour, de 58 años, el sábado por la mañana. Venía del sur de California.

Tournour, conocido locutor de radio de deportes en Las Vegas Sports Network, conocido como “J.T. the Brick”, llevaba en la carretera desde la 1:30 p.m. del viernes y se vio obligado a pasar la noche en Barstow.

Tournour dijo que estaba preocupado por las personas mayores y los niños que se vieron atrapados en el atasco bajo un calor de tres dígitos, así como por los que se estaban quedando sin gasolina.

“Nadie entiende lo que está pasando aquí”, dijo Tournour. “Es una situación de crisis”.

El camión transportaba seis baterías de litio a escala industrial en un contenedor que pesaba más de 75 mil libras. Ardió toda la noche, expulsando gases tóxicos, y el sábado por la noche seguía ardiendo mientras los funcionarios se preguntaban cómo extinguir y retirar los restos.

Las retenciones en la I-15 que habían comenzado a primera hora del viernes y se prolongaron hasta el sábado se habían despejado, pero el tránsito solo podía circular en dirección sur. La I-40 también seguía congestionada.

En la I-15, todo el tránsito en dirección norte y sur estuvo interrumpido desde las 9 a.m. hasta las 3 p.m. del viernes. Tras la reapertura de los carriles en dirección sur sobre las 3 p.m. del viernes, se informó de que el tránsito en dirección sur hacia el sur de California estaba en movimiento.

Un número indeterminado de automovilistas tuvieron que buscar refugio en hoteles de Baker o Barstow o pasar la noche en sus vehículos.

Se reportó en redes sociales que muchas personas durmieron en sus vehículos durante la noche con temperaturas cercanas a los 100 °F.

El Departamento de Bomberos del Condado San Bernardino recibió un gran número de llamados para recibir atención médica debido al calor extremo, según el Capitán de Bomberos y Oficial de Información Pública Jeremy Kern.

Kern dijo que no se había reportado ninguna fatalidad.

Kacee Lavigne, de 38 años y residente en Las Vegas, consideró que su viaje de casi seis horas desde Las Vegas a Riverside el viernes había sido más afortunado que el de la mayoría.

El camión seguía ardiendo cuando ella pasó por delante. “Todos los bomberos y las ambulancias estaban bastante lejos”, dijo Lavigne. “No podían acercarse”.

Mientras Lavigne viajaba hacia el sur, dijo que los carriles en dirección norte estaban “parados en seco”. Incluso en el lado hacia el sur, los vehículos comenzaron fuera de la carretera, dijo.

Algunos de los autos que se salieron de la carretera en un intento por rebasar el tránsito quedaron parados en el desierto, dijo Lavigne.

Lavigne vio a varios conductores pararse para usar el baño, a una mujer para amamantar a su bebé y a varias personas pararse “para ir a fumarse un porro”.

Emily Leinen, del Departamento de Transporte de California, dijo el sábado que el departamento estaba dando la vuelta a todo el mundo, desviando a los conductores en la salida de Harvard Road.

Los carriles en dirección norte permanecerían cerrados hasta que la autoridad de bomberos diga que es seguro levantar el cierre, dijo Leinen.

El Departamento de Bomberos del Condado Clark estaba monitoreando la situación, según el jefe Adjunto de Bomberos Carlito Rayos. El departamento estaba coordinando con la Oficina de Servicios de Emergencia del Condado San Bernardino y ofreció recursos para ayudar a poner el camión en posición vertical, dijo Rayos.

El viernes por la noche en la I-40, los automovilistas salieron al arcén en un intento de adelantarse al intenso tránsito. Tramos de entre 20 y 30 millas de esa interestatal tardaban entre dos y tres horas en atravesarse.

En algunos puntos de la ruta, los semirremolques se detuvieron en el arcén. Los autos que circulaban por el arcén colisionaron con los camiones parados, produciéndose accidentes a lo largo de la ruta.

En Las Vegas, el portavoz del University Medical Center, Scott Kerbs, declaró que el equipo de traumatología del hospital no tenía constancia de ningún ingreso relacionado con el cierre.

Un representante de la Nevada Resort Association, que representa a más de 60 resorts del sur de Nevada, dijo que era demasiado pronto para saber en qué medida el cierre de la I-15 afectó a las visitas este fin de semana.

“Sé que las estaciones están trabajando con los clientes que se ven afectados por la situación”, dijo Dawn Christensen, portavoz de la asociación. “Es otro ejemplo de por qué se necesita más inversión en la I-15”.

Cuando se le preguntó si la velocidad podría haber sido un factor en el vuelco, que todavía estaba bajo investigación, Hernández dijo: “Uno odia especular, pero más o menos parece que sí”.