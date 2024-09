Todavía hay asientos disponibles para la fiesta de la implosión de casino del Strip

Se espera que la inminente implosión del casino-hotel Tropicana atraiga a muchos espectadores curiosos, por lo que un club nocturno cercano ofrece uno de los mejores puntos de avisatmiento del Strip de Las Vegas.

El Foundation Room, en el piso 63 del casino-hotel Mandalay Bay, organiza una fiesta el 8 de octubre. Las puertas abren a las 10:30 p.m.

Las entradas de acceso general se vendían a 50 dólares, pero se agotaron. Todavía se pueden reservar asientos –con vistas al Strip– en el comedor del Foundation Room, pero no se ha facilitado el precio.

La implosión de lo que queda de las dos torres del hotel Tropicana de Las Vegas está prevista provisionalmente para las 2:30 a.m. del 9 de octubre. La implosión irá precedida de un espectáculo de drones y fuegos artificiales, según Bally’s Corp., el operador autorizado del casino que pronto será demolido.

El patio exterior del Foundation Room ofrece vistas despejadas de la zona norte del Strip, unas dos manzanas al sur del sitio de la implosión del Tropicana. Salvo que se produzcan inclemencias meteorológicas, los promotores del evento afirman que tienen la intención de permitir a los invitados salir al exterior durante la implosión propiamente dicha.

Un anuncio digital de la fiesta para ver la implosión del Tropicana implora al público que “no te pierdas este acontecimiento único en la vida”. La fiesta del Foundation Room será “una emocionante celebración que combinará nostalgia, emoción y un toque de magia de la demolición”, según la invitación electrónica.

“Prepárate para una noche inolvidable en la que diremos adiós al emblemático Tropicana Hotel”, dice el anuncio. “No te lo pierdas: reserva hoy mismo tu lugar y forma parte de la historia”.

La fiesta está abierta a mayores de 21 años. Se “aplicará estrictamente un código de vestimenta para impresionar”.

MGM Resorts International, empresa matriz del Mandalay Bay, opera otros hoteles casino en las inmediaciones del sitio del Tropicana, como el Excalibur, el New York New York y el MGM Grand. Un portavoz de MGM Resorts dijo que no hay otros eventos para ver la implosión previstos en las propiedades cercanas.

En los días siguientes al anuncio de la fecha de la implosión del Tropicana, las tarifas de las habitaciones de hotel se dispararon en los establecimientos con línea de visión al espectáculo. Los amantes de Las Vegas y de la historia de los casinos aprovecharon la oportunidad de presenciar la primera implosión de la Ciudad del Pecado en ocho años.

La implosión programada del Tropicana tendrá lugar durante la Global Gaming Expo, o G2E, la mayor conferencia anual de la industria del juego. Las tarifas de las habitaciones suelen inflarse con motivo de la G2E, sobre todo en los establecimientos situados en el centro del Strip, cerca del Venetian Expo Center, donde se celebra la convención.