Sucursal de La Bonita cuya fachada colapsó se prepara para reabrir

Un supermercado que tuvo un colapso parcial en Las Vegas planea reabrir en el otoño, después de estar cerrado por un año y medio, comentaron representantes de La Bonita.

El supermercado La Bonita ubicado en el 2500 E. Desert Inn Road ha servido a la comunidad latina desde 2006. Cerraron el 13 agosto de 2021 después del colapso de la fachada.

En el vecindario Winchester, donde se localiza el supermercado, casi la mitad de la población se identifica como hispano. El ingreso familiar promedio en el vecindario es de $40,000 anuales, según datos del censo de EE. UU.

“(Estamos) contentos que ya vamos empezar nuevamente a trabajar; de hecho, ya empezaron las labores de la reconstrucción y sobre todo, vamos poder servir a nuestra gente y a nuestra comunidad,” aseveró Víctor Flores, también conocido como “Mr. Wow”, vocero de La Bonita, agregando que “esta sucursal de La Bonita ha sido muy importante para esta área”.

La fachada de la tienda tendría la misma apariencia que tienen todas las sucursales de supermercados La Bonita en el valle de Las Vegas, precisó Flores. “Esta es la cuarta tienda de siete en el valle y es una de las más populares”, destacó, enfatizando que “también implementaremos cajeros de ‘self-checkout’, para agilizar el tiempo de espera en las cajas de pago y haremos una leve renovación”.

Supermercado de la comunidad

La fachada del supermercado se cayó en la mañana del 13 de agosto de 2021 justo después de que la tienda abrió, según un reportaje anterior del Review-Journal. Los escombros del derrumbe de la tienda llegaron hasta los carros en el estacionamiento y cuatro personas resultaron heridas.

Zaira Contreras, representante de marketing y redes sociales de La Bonita, lo recuerda como un día ventoso y lluvioso. Ella cree que el frente colapsó debido a la edad del edificio que fue construido en 1989.

“Cuando se derrumbó, la gente no sabía, así que cuando vinieron a sus compras vieron todo”, dijo Contreras, agregando que “preguntaban por nuestros empleados si estaban bien”.

Desde que cerraron, los residentes -cerca de la tienda- pasan a ver el progreso de la reconstrucción, como Mario Ochoa y su abuela Griselda Sandoval, que está de visita desde la Ciudad de México.

Ochoa venía a La Bonita que le queda cerca de su casa. Por años su familia compra sus ingredientes para concinar platillos tradicionales en casa.

Cuando su madre le contó por primera vez sobre el derrumbe en La Bonita, estaba preocupado por todas las posibles lesiones. Para su sorpresa, el supermercado no estaba ocupado.

“Cuando me dijeron (del derrumbe), dije ahora dónde voy a comprar mi masa, no va ser la misma,” apuntó Ochoa, destacando asimismo “me da alegría (que van abrir), voy a venir a realizar las compras que siempre hago aquí cuando vengo… es como si fuera México.”

“Esta tienda ha sido parte de mi vida por mucho tiempo”, concluyó Ochoa.