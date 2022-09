Sobreviviente del tiroteo de Las Vegas planea su boda para el 1° de octubre

Brittany Castrejon, sobreviviente del tiroteo en el festival Route 91 Harvest, camina con su prometido, Jorge González Calvillo, en Las Vegas Community Healing Garden el jueves 22 de septiembre de 2022. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Una sobreviviente del tiroteo en el festival Route 91 Harvest espera abrir un nuevo capítulo el sábado al casarse en el quinto aniversario del peor día de su vida.

“Algo horrible me pasó en este día que me sacudió y cambió”, dijo Brittany Castrejon en una entrevista reciente. “No tuve control sobre ello. Una persona malvada consiguió imponer lo que me pasó a mí, a mi primo y a todos los demás ese día. Que yo me casara con mi mejor amigo en ese día, puede convertirlo en un gran día en mi vida”.

La mujer de Las Vegas, que ahora tiene 33 años, estaba entre los miles de asistentes al festival de música country el 1° de octubre de 2017, frente a Mandalay Bay. Sesenta personas murieron a consecuencia del tiroteo y cientos resultaron heridas.

Castrejon conoció a Jorge González Calvillo gracias a su tía, que trató durante años de emparejarlos. Castrejon es taquígrafa judicial y la tía era intérprete de español en el Centro Regional de Justicia.

En 2020, Castrejon tomó un vuelo para conocer a González Calvillo, un ingeniero de construcción que vivía en Denver en ese momento. La pareja habló de forma intermitente hasta septiembre de 2021, cuando las cosas se pusieron más serias.

“Mis padres se casaron en seis meses”, dijo González Calvillo en una entrevista. “Cuando llegué a mis 30 años, decidí que probablemente no era así como iban a suceder las cosas. Había renunciado a encontrar el amor verdadero de inmediato, y efectivamente, en cuanto Brittany y yo empezamos a salir oficialmente, no tardamos mucho en decidir casarnos”.

‘Ahí afuera sin protección’

Castrejon y su prima Danielle Pieper estaban frente al escenario el 1° de octubre de 2017, disfrutando de Jason Aldean cuando Castrejon escuchó lo que pensó que eran fuegos artificiales. La gente empezó a gritar que se agacharan.

“Supe que algo andaba mal cuando Jason Aldean salió corriendo del escenario”, dijo Castrejon. “Escuché a la gente gritar ‘llamen a una ambulancia’ y a otros que los sostenían como si necesitaran ayuda”.

Castrejon y Pieper, que tenía 14 años en ese momento, se agacharon cerca del escenario durante 10 minutos sin nada más que la bolsa de Castrejon para cubrirse.

“La mayoría de las personas que murieron estaban en nuestro lado del escenario”, dijo Castrejon. “Danielle y yo estábamos ahí fuera sin protección. Solo yo encima de ella con mi bolsa en la cabeza. Pude ver que la gente que nos rodeaba no tuvo tanta suerte. Me alegro de no haberme congelado y de tenerla a ella para protegerla. Eso me hizo seguir adelante”.

Cuando el tiroteo paró, la pareja se dirigió al Tropicana Las Vegas, donde una mujer californiana las llevó a su habitación para dormir esa noche.

Ahora Pieper, de 19 años, asiste a la escuela de cosmetología, trabaja en Ulta y planea ser dama de honor en la boda de su prima el sábado.

“Es una locura pensar lo lejos que hemos llegado”, dijo Pieper. “Es una locura lo lejos que hemos llegado y la gente que hemos conocido en el camino después de eso”.

Otras bodas de sobrevivientes

Castrejon no es la única sobreviviente del tiroteo de Route 91 que eligió la fecha de su boda el 1° de octubre.

Todd Wienke y Oshia Collins-Waters se casaron en el primer aniversario del tiroteo. Wienke protegió a Collins-Waters de las balas y recibió tres disparos en el proceso.

La pareja de California City, California, se había alojado en Tahiti Village por primera vez durante el concierto en 2017, y volvieron al lugar al año siguiente para su boda.

Castrejon y su prometido se casan en Revere Golf Club de Henderson, donde hace tres años se casaron los sobrevivientes del tiroteo Kimberly y William King.

La pareja de Las Vegas se conoció en noviembre de 2014 y se comprometió en diciembre de 2017, cuando William King le propuso matrimonio con un anillo improvisado hecho con una pulsera morada del festival Route 91 y una pieza de cuero.

Una historia de resiliencia

Castrejon dijo que, luego de cinco años de reflexión y duelo, puede volver a escuchar música country y asistir a grandes eventos como conciertos. Ella y Pieper siguen estando pendientes una de la otra después de los tiroteos masivos en todo el país, y Castrejon es miembro de varios grupos de Facebook con otros sobrevivientes.

“Todavía, cada vez que tenemos tiroteos en todo el país, tenemos que unirnos durante esos momentos y darnos más consuelo”, dijo Castrejón. “Esas cosas todavía nos afectan más que a una persona promedio que nunca ha pasado por un tiroteo masivo”.

Las primas se unieron a varios otros sobrevivientes en la gira “Ride All Night” de Jason Aldean en 2019, la primera vez que el cantante regresó a Las Vegas desde el tiroteo. Castrejón dijo que la experiencia de curación incluyó a los sobrevivientes sosteniendo carteles y a Aldean agradeciendo a los fans que perdió la última vez que se presentó en Las Vegas.

González Calvillo, de 35 años, dijo que está agradecido cada día por no haber perdido a su futura esposa en un tiroteo que dejó a tantas familias con un vacío.

“Es la boda que casi no sucedía”, dijo. “Nunca habría conocido a mi alma gemela”.