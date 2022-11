Sisolak y funcionarios del condado: No habrá dinero de impuestos para el estadio de los A’s

Aunque los Oakland Athletics buscan ayuda financiera pública si se trasladan a Las Vegas y construyen un estadio de béisbol de la MLB, las autoridades estatales y locales no están dispuestas a proporcionarla.

El presidente de los Oakland A's, Dave Kaval, habla sobre el estado actual del equipo, su ubicación y las posibilidades futuras antes de que se enfrenten a los Boston Red Sox en el RingCentral Coliseum el viernes 2 de julio de 2021, en Oakland. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El dueño de los Raiders de Las Vegas, Mark Davis, a la izquierda, anima al público junto con el gobernador de Nevada, Steve Sisolak, en el Allegiant Stadium de Las Vegas el miércoles 22 de enero de 2020. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Aunque los Oakland Athletics buscan ayuda financiera pública si se trasladan a Las Vegas y construyen un estadio de béisbol de la MLB, las autoridades estatales y locales no están dispuestas a proporcionarla.

El gobernador Steve Sisolak, que desempeñó un papel importante en el acuerdo que permitió a los Raiders obtener 750 millones de dólares de fondos públicos para la construcción del Allegiant Stadium y que, en última instancia, llevó a los Raiders a Las Vegas, dijo el viernes que ese tipo de acuerdo no está sobre la mesa para los A’s.

El acuerdo fiscal de los Raiders, un impuesto del 0.88 por ciento sobre las habitaciones de hotel en el Condado Clark establecido para recuperar la enorme inversión, fue algo único para los deportes profesionales, señaló Sisolak. Dado que Las Vegas está demostrando ser un próspero mercado de deportes profesionales de las grandes ligas, no es necesario ofrecer dinero fiscal adicional a otras ligas, dijo Sisolak.

“Nosotros (el estado) no podemos construir más estadios”, dijo Sisolak. “Construimos uno, Allegiant, contribuimos a uno”.

Pero hay formas en las que los funcionarios pueden endulzar la situación, aparte de ofrecer un impuesto directo para financiar un estadio, señaló Sisolak.

“Podemos ayudar con las infraestructuras, las rampas de salida, estamos invirtiendo mucho dinero en la intersección de Tropicana, para prepararlo para Allegiant”, dijo Sisolak. “Podemos ayudar con ese tipo de cosas”.

Tras los comentarios del comisionado de la MLB, Rob Manfred, sobre su escepticismo respecto a la posibilidad de que se llegue a un acuerdo en Oakland para su proyecto de la Terminal Howard, de 12 mil millones de dólares, centrado en un estadio de béisbol de mil millones de dólares, Las Vegas se encuentra en posición de intervenir y llevar al equipo al sur de Nevada, según declaró la semana pasada al Review-Journal una fuente con conocimiento de la situación.

Pero esa oportunidad de oro tiene que incluir un huevo de oro, y la fuente indicó que es necesario algún tipo de ayuda pública. Si las autoridades de la zona no ofrecen fondos públicos, los A’s tienen previsto iniciar conversaciones de reubicación con otros mercados, indicó la fuente.

Sisolak dijo que ha estado en contacto regular con Manfred y con el presidente de los A’s, Dave Kaval, y que les ha transmitido a ambos que el estado no desea ofrecer dinero de los impuestos públicos para ayudar a financiar la construcción de un estadio de béisbol.

“Hablo con el comisionado Manfred regularmente, ellos (la MLB) lo entienden”, dijo Sisolak. “Hablo con Kaval y Dave lo entiende”.

Los A’s llevan varios meses reduciendo el número de sitios para un estadio de béisbol en Las Vegas. El sitio de Tropicana en el sur del Strip y Las Vegas Festival Grounds en el norte del Strip.

La semana pasada, el director ejecutivo de Bally’s Corp., propietaria del Tropicana, dijo que siguen en conversaciones con los A’s para construir un estadio de la MLB en ese sitio. El comisionado del Condado Clark, Tick Segerblom, dijo la semana pasada que las conversaciones entre los A’s y el magnate hotelero Phil Ruffin también siguen en curso en relación con el sitio del recinto del festival, ubicado en su distrito.

Segerblom también está firmemente en contra de ofrecer a los A’s financiación pública, como lo estaba cuando estaba en el senado estatal cuando el acuerdo con los Raiders se aprobó finalmente durante una sesión especial de la Legislatura en 2016. Sin embargo, señaló otra posible vía que podrían tomar las autoridades para ayudar a atraer a los A’s a Las Vegas.

“Desde mi punto de vista, el dinero público sigue sin ser una opción”, dijo Segerblom. “Está (el recinto del festival) en una zona de reurbanización, así que podríamos darles alguna financiación de incremento de impuestos y hacer otras cosas con nuestra autoridad de reurbanización que podrían ayudarles. Pero no percibo el deseo de hacer lo que hicieron con los Raiders”.

El comisionado del Condado Clark, Michael Naft, ha sido categórico al afirmar que no estaría a favor de ofrecer a los A’s fondos públicos desde que el equipo empezó a investigar la zona en mayo de 2021. Con la visión exacta del equipo para el sur de Nevada todavía poco clara, Naft no ha vacilado en esta postura.

“Sigo siendo escéptico”, dijo Naft. “Como he dicho siempre, cuando los Raiders llegaron, lo hicieron con un plan claro. Llegaron con una visión concisa y fueron capaces de justificar por qué esa inversión, en nombre de la comunidad, merecería la pena a largo plazo. No he visto eso en la MLB ni en el equipo”.

Antes de que se puedan concretar más detalles, el equipo tiene que anunciar el sitio en el que quiere construir el Las Vegas Ballpark.

“Todavía no han dado con un emplazamiento con el que vayan a seguir adelante”, dijo Sisolak. “Todavía hay conversaciones con un par de ellas y ya veremos lo que hacen. Creo que entraremos en detalles (una vez que se haya elegido un sitio), pero no vamos a usar dinero público para construir otro estadio”.