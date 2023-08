‘Sin Hawái, no hay Boyd’: empresa de casinos dona 100 mil dólares para las víctimas de los incendios

Hotel-casino de California operado por Boyd Gaming Corp. en esta foto de archivo del 14 de marzo de 2020. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Cuando los directivos de Boyd Gaming se enteraron de los mortíferos incendios forestales de Maui la semana pasada, sintieron que era un llamado personal para poder ayudar a las víctimas.

“Esto no es solo algo abstracto de lo que escuchamos hablar en las noticias”, dice David Strow, vicepresidente de comunicaciones corporativas de la empresa. “Muchos de los miembros de nuestro equipo llaman a este lugar (Hawái) su hogar o tienen familia allí, o tienen clientes de toda la vida que son de allí”.

Esa conexión llevó a los operadores del hotel-casino de California, el hotel-casino de Fremont, Main Street Station y varios otros casinos locales a donar 100 mil dólares a la Cruz Roja estadounidense la semana pasada para hacer frente a los esfuerzos de auxilio de los incendios forestales que mataron a más de 100 personas, convirtiéndose en el incendio forestal más mortífero de Estados Unidos en más de un siglo.

La empresa también le pide a sus empleados a que tengan en cuenta las fundaciones hawaianas y otras iniciativas de ayuda en su actual campaña de donaciones benéficas.

El Cal, como se le conoce, ha sido durante mucho tiempo un punto de atracción para los turistas de Hawái desde que abrió sus puertas en 1975. Su fundador, Sam Boyd, vivía en Oahu cuando era más joven, explicó Strow, y comercializó el establecimiento entre las agencias de viajes hawaianas.

En la actualidad, Strow dijo que los viajeros procedentes de Hawai representan alrededor del 75 por ciento del negocio de Cal y dos tercios del negocio de Boyd en el centro de la ciudad, en general.

“Sin Hawái, no hay Boyd Gaming”, dijo. “Si no vinieran al California, esa propiedad no habría tenido éxito y todo lo que vino después. No es exagerado decir que Hawái es nuestro corazón y nuestra alma”.