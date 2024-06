Señales conmemorativas honran a 2 agentes que murieron por un conductor ebrio en LV

La Nevada Highway Patrol (NHP) dijo el lunes que las señales conmemorativas se han añadido a dos carreteras en honor de dos policías que fueron asesinados por un conductorque se encontraba bajo la influencia de sustancias (DUI) el año pasado.

El sargento Michael Abbate y el policía Alberto Félix murieron atropellados por un conductor que se dio a la fuga la madrugada del 30 de noviembre, mientras controlaban a otro automovilista que se había quedado dormido al volante en una autopista de Las Vegas.

El conductor, Jemarcus Williams, fue visto “muy intoxicado” en el casino Palms poco antes del accidente, según el reporte del arresto. En abril, Williams se declaró culpable de dos cargos de DUI con resultado de muerte.

La semana pasada, un juez ordenó que Williams, de 46 años, cumpliera entre 16 y 40 años de prisión, la pena máxima posible.

La NHP dijo que las señales conmemorativas, que ya han sido instaladas, “se erigirán a lo largo de nuestras carreteras en homenaje por su dedicación a servir y proteger Nevada”.

Nevada State Police joined the families of Sgt. Abbate & Trooper Felix as memorial signs developed by @nevadadot were unveiled in honor of our fallen heroes. These signs will stand along our highways in tribute for their dedication to serving & protecting Nevada. #Nevada pic.twitter.com/529FX0aD1V

— Nevada State Police (@NVStatePolice) June 17, 2024