Se van los vientos, pero sigue el frío para el valle de Las Vegas

enero 25, 2023 - 11:45 am

Los pilotos tendrán mucho mejores condiciones de viento en el valle de Las Vegas el martes, 24 de enero 2023, según el Servicio Meteorológico Nacional. Las ráfagas que alcanzaron 41 mph el lunes se habrán ido con velocidades del viento cayendo a 10 mph o menos. Aeropuerto Internacional Harry Reid de Las Vegas el miércoles 11 de enero de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Los vientos con ráfagas de más de 40 mph en algunos lugares del valle de Las Vegas se disiparán el martes, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Los primeros vientos del este-noreste deberían ser de siete a 13 mph en el valle central por la mañana antes de cambiar y que vengan del norte. Prevalecerá un cielo soleado y la temperatura máxima se acercará a los 56° F.

La mínima del miércoles será de 35°, unos seis grados por debajo de lo normal. Según el pronóstico, los vientos se mantendrán por debajo de las 10 mph.

El clima con viento del domingo y el lunes se calmó durante la noche. Los pilotos Red Flag que volaban en misiones al campo de tiro desde Nellis Air Force Base tuvieron soportar un día de ráfagas, con un máximo de 41 mph poco antes de la medianoche del domingo.

El Aeropuerto Internacional Harry Reid alcanzó un máximo de 35 mph a las 9:45 a.m. del lunes. El Aeropuerto North Las Vegas alcanzó una ráfaga máxima de 41 mph a las 9:55 a.m. del lunes, mientras que el Aeropuerto Ejecutivo Henderson tuvo muchas menos ráfagas, pero alcanzó 33 mph poco antes de las 10 a.m. del lunes.

Las temperaturas estarán frescas durante toda la semana, con máximas que aumentarán a unos 57° durante el fin de semana. Las mínimas rondarán los 30°.