Se espera que los vientos fuertes de Las Vegas se intensifiquen durante el jueves

Se pronostica un jueves con viento por la tarde y la noche para el valle de Las Vegas, dice el Servicio Meteorológico Nacional.

Aunque el cielo estará mayormente soleado y se espera una máxima cercana a los 61° F, los pronósticos dicen que los vientos del sur-sureste de la mañana de 6-11 mph aumentarán a 12-17 mph por la tarde con ráfagas de 24 mph. Los vientos de 16 a 21 mph podrían alcanzar ráfagas de 29 mph durante la noche.

La máxima del miércoles alcanzó los 55° en el Aeropuerto Internacional Harry Reid. Las cifras oficiales de noviembre saldrán en uno o dos días, pero parece que el mes será uno de los más fríos de la historia meteorológica de Las Vegas.

Heads up in the eastern Sierra! Winter weather will be making a return later this week, with snow totals over 1 foot possible above 8000 feet! Keep an eye to the forecast! ❄️🏔️❄️ #cawx pic.twitter.com/AaGQ3u00Co

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) November 28, 2022