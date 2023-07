¿Se escapó tu mascota por culpa de los fuegos artificiales? Puedes recogerla gratis

Cualquiera que tenga un compañero peludo sabe que las mascotas no son las mayores fans de los fuegos artificiales. Pero si tu perro o gato se escapa durante las festividades del 4 de julio, no hay razón para alarmarse.

The Animal Foundation anunció el lunes la exención de las tasas de recogida hasta el 10 de julio.

We're waiving all reclaim fees through July 10th!

Please visit https://t.co/2amnuYyRQ5 to see the steps to take if you have lost or found an animal.

You can also search our Lost & Found page & register with @petcolovelost, which uses facial recognition to ID your pet. pic.twitter.com/Y26YELI5IQ

— The Animal Foundation (@animalfndlv) July 3, 2023