Sahara DMV cerrado, algunas escuelas enseñan a distancia después de que tormenta de viento azotara Las Vegas

Una poderosa tormenta de invierno que barrió el sur de Nevada el martes ha provocado cierres el miércoles en el valle de Las Vegas.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nevada anunció en Twitter que su oficina de Sahara estará cerrada el miércoles debido a cortes de energía.

“Durante las próximas dos semanas atenderemos las citas perdidas sin cita previa”, decía el tuit.

