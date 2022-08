Retumba tormenta de verano en el valle de Las Vegas

agosto 12, 2022 - 10:06 am

Relámpagos estallan mientras una tormenta monzónica se mueve por el valle el jueves 11 de agosto de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Un rayo sobre Summerlin en Las Vegas el jueves 11 de agosto de 2022. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal)

Una tormenta monzónica con fuertes lluvias y relámpagos barrió, relampagueó y abrió su camino a través de gran parte del valle de Las Vegas el jueves por la noche.

Algunos aguaceros superaron la media pulgada en 10 minutos y gran parte del valle se empapó como no se había sentido en años.

“Fue una cobertura bastante buena”, dijo el meteorólogo Chris Outler, quien dijo que había reportes de inundaciones en los lugares habituales, como cerca del Linq y algunos canales, pero nada importante hasta las 10:35 p.m.

El Servicio Meteorológico Nacional declaró que el Aeropuerto Internacional Reid recibió 0.58 pulgadas de lluvia, elevando el total de esta temporada de monzones a 1.28 pulgadas. La mayor parte de la lluvia nocturna del jueves en el aeropuerto cayó en 30 minutos.

No hubo ninguna parada en tierra ordenada por First Flight Airport (FFA) durante la tormenta, pero los aviones no se pudieron rellenar de combustible durante unas dos horas debido a los rayos, dijo el portavoz del aeropuerto Joe Rajchel.

Se reportó en Twitter que hubo inundaciones en Planet Hollywood.

El extremo noreste del valle, la parte este de Henderson y las áreas del sureste no recibieron lluvia, pero la mayoría de las otras áreas fueron empapadas.

La parte este del valle fue la que recibió más lluvia el 28 de julio, la segunda noche de una temporada de monzones que los residentes no veían desde hace tres o más veranos.

La tormenta del jueves siguió el mismo camino que una tormenta que inundó muchas calles del centro hace unas semanas.

Se formó en el Condado Lincoln

Tras formarse sobre el Condado Lincoln, la tormenta fue paralela a la carretera Interestatal 15 y llegó sobre la Sheep Range.

El Servicio Meteorológico declaró a las 8:05 p.m. que estaba siguiendo de cerca la célula que estaba sobre las montañas del norte, pero no estaba seguro de si amenazaría el norte del valle.

En lugar de disiparse con la puesta de sol como la energía del miércoles por la noche, acumuló energía.

“Hubo unos 220 pulsos de rayos en los últimos cinco minutos”, dijo el meteorólogo Morgan Stessman sobre los fuertes rayos. “Esos no fueron necesariamente nube a tierra, algunos fueron nube a nube”.

A las 8:25 p.m., la primera célula importante llegó al norte del 215 Beltway, al oeste de Las Vegas Motor Speedway. Se habían formado otras células fuertes que la seguían.

A las 9 p.m., la lluvia fuerte caía hasta el sur del centro, el Strip y Spring Valley. Algunas células fuertes estaban sobre Centennial Hills y el valle noroeste.

A las 9:30 p.m. la lluvia más fuerte se estaba moviendo a Spring Valley con algo a través del Strip y hacia el centro de Henderson.

Para las 10 p.m., la lluvia fuerte se estaba moviendo al suroeste y al sur. A las 10:25 p.m., las células pesadas habían cruzado al sur del 215 Beltway.

A las 11 p.m., la última célula importante pero pequeña se dirigía a Sloan. La lluvia ligera seguía arrastrándose por gran parte del valle.

Casi tres cuartas partes de los medidores del Distrito Regional de Control de Inundaciones mostraron algo de lluvia.

Ejemplos de precipitaciones

– Un medidor cerca del centro de la ciudad mostró 0.51 de una pulgada, incluyendo 0.43 de una pulgada en 30 minutos.

– Un medidor cerca de Rancho y la Autopista U.S. 95 en el noroeste mostró 0.63 de una pulgada y 0.43 de una pulgada cayendo en una hora.

– Un medidor cerca de I-15 y Charleston Boulevard recibió 0.28 de una pulgada en 15 minutos.

– La cuenca de drenaje Oakey recibió 1.26 pulgadas en 90 minutos.