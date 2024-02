Remodelación del Rio: nuevas luces LED y más mejoras en camino

Continúan las reformas en la marquesina del Rio de Las Vegas, el martes 13 de febrero de 2024. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

Una habitación renovada del Rio de Las Vegas, el martes 13 de febrero de 2024. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

Continúan las reformas en el Rio de Las Vegas, el martes 13 de febrero de 2024. El exterior tendrá nueva pintura y nueva iluminación. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

Una habitación renovada en el Rio de Las Vegas, el martes 13 de febrero de 2024. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

La nueva zona de restauración Canteen en el Rio de Las Vegas, el martes 13 de febrero de 2024. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

Eric Birnbaum, fundador y director ejecutivo de Dreamscape Inc, el nuevo dueño del hotel-casino Rio, habla con el Review-Journal en el Rio de Las Vegas, el miércoles 26 de julio de 2023. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal)

El Rio se muestra en Las Vegas, el martes 13 de febrero de 2024. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

La nueva zona de restauración Canteen en el Rio de Las Vegas, el martes 13 de febrero de 2024. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

El piso del casino del Rio, en Las Vegas, el martes 13 de febrero de 2024. Como parte de las renovaciones que se están llevando a cabo en el establecimiento, el casino tendrá una alfombra nueva y máquinas tragamonedas totalmente nuevas. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

La nueva zona de restauración Canteen en el Rio de Las Vegas, el martes 13 de febrero de 2024. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

Un nuevo Starbucks en el Rio de Las Vegas, el martes 13 de febrero de 2024. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

El Rio se exhibe en Las Vegas el miércoles 14 de febrero de 2024. El exterior con pintura nueva e iluminación nueva. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

Las reformas del Rio están transformando silenciosamente el emblemático hotel situado fuera del Strip, pero algunos cambios son visibles a millas de distancia.

Dreamscape Cos. está llevando a cabo una remodelación plurianual del resort, inaugurado en 1990, por valor de $350 millones. Las reformas incluyen una renovación completa de las 2,500 habitaciones, los 150 mil pies cuadrados del piso del casino, los 220 mil pies cuadrados de espacio para reuniones y convenciones y las piscinas, entre otros servicios.

Varios proyectos que empezaron poco después de que Dreamscape tomara las riendas de las operaciones el 2 de octubre han concluido o están a punto de hacerlo. Entre ellos, la instalación de una nueva marquesina OLED en Flamingo Road, nueva pintura exterior y luces LED de neón, cuya producción ha coordinado el director creativo del grupo de rock Phish. En el interior, los equipos han remodelado 1,400 habitaciones de la Torre Ipanema, han renovado el espacio para convenciones y reuniones y han añadido el Canteen Food Hall de seis puestos, entre otras cosas.

El objetivo de muchos de estos proyectos es restaurar el Rio con un “guiño” a una época anterior del hotel, según declaró el fundador de Dreamscape, Eric Birnbaum, en una entrevista reciente con Las Vegas Review-Journal.

“Hay tanta gente que se nos acerca y nos dice lo mucho que les gustaba el Rio y lo contentos que están de ver que alguien invierte el capital, el tiempo y la energía necesarios para que vuelva a ser lo que era”, dijo Birnbaum. “Tenemos la esperanza de cumplir lo prometido”.

Después del Super Bowl, el resort comenzó a remodelar el piso del casino, dijo Birnbaum. Ya ha añadido 500 nuevas máquinas tragamonedas; ahora los responsables del resort se centrarán en la remodelación con nueva alfombra, revestimientos de paredes, iluminación, mobiliario y juegos de mesa. La remodelación se hará por secciones para minimizar las interrupciones en el piso del casino.

Dreamscape anunció anteriormente una asociación con Hyatt Hotels para atraer a su clientela. Birnbaum dijo que se espera que se ponga en marcha en marzo.

Los responsables del resort esperan que la mayoría de los proyectos de remodelación estén terminados a principios de otoño. Los últimos cambios concluirán en la primavera de 2025.

¿Subirán los precios de las habitaciones de Rio, que son de los más baratos, desde 20 dólares entre semana hasta cientos los fines de semana, tras la renovación? Aunque Birnbaum no lo dijo explícitamente, afirmó que la empresa quiere mejorar la calidad del resort sin dejar de atraer a un mercado más amplio que el de sus competidores de lujo.

Birnbaum tampoco quiso responder directamente si la empresa recuperaría o no el popular Masquerade Show in the Sky o añadiría otro espectáculo gratuito en la renovación.

Este colorido espectáculo, que funcionó desde 1997 hasta 2013, incluía carrozas cargadas de artistas que se desplazaban por una pista en el techo. También se presentaban cantantes y bailarines en un escenario de dos pisos a nivel del suelo. Los artistas lanzaban abalorios al público.

“Creo que hay muchas cosas que vamos a recuperar y que nos harán sentir nostálgicos, pero espero que con un aire moderno que rinda homenaje al pasado pero que sea relevante para los clientes de hoy”, dijo Birnbaum.

Birnbaum espera que los clientes reconozcan los cambios como una inversión. Aunque es posible que, una vez finalizados los cambios, se realice una gran campaña pública para darles la bienvenida, Birnbaum afirma que, por el momento, la empresa no está promocionando los nuevos cambios.

“Cada vez que tenemos un nuevo local o una nueva parte del activo que se reposiciona, esperamos que hable por sí mismo”, dijo Birnbaum. “No se trata de sacar pecho. Se trata del activo, del Rio, de recuperarlo y dejar que hable por sí solo”.