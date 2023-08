Red Rock y el Lago Mead reabiertos; la carretera a Monte Charleston sigue cerrada

El Scenic Drive en Red Rock Canyon reabrió al público el martes por la mañana, tres días después de un cierre de precaución en previsión de fuertes lluvias del sistema de tormentas Hilary.

Además, los responsables del Área Recreativa Nacional del Lago Mead dijeron el lunes que reabren el parque el martes después de que cerrara el sábado.

En el Monte Charleston, el Departamento de Transporte de Nevada dijo que Kyle Canyon Road permanece cerrada en Deer Creed Road debido a los daños causados por las inundaciones.

Mt. Charleston Update: SR-157/Kyle Canyon Rd remains closed at Deer Creek Rd due to flood damage. Significant damage to SR-157 near Rainbow Canyon. NDOT crews are working to create a single, temporary lane to connect Mt. Charleston Community. pic.twitter.com/7NkUZfLcsm

— Nevada DOT Vegas (@nevadadotvegas) August 22, 2023