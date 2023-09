¿Quieres trabajar en la Policía Metropolitana? Revisa tus redes sociales y recórtate la barba

Departamento de Policía Metropolitana (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Los candidatos a trabajar en el Departamento de Policía Metropolitana, ya sea como agentes jurados o como empleados civiles, deben cumplir una serie de estándares.

Estos son algunos de los requisitos del departamento:

Aspecto personal

De acuerdo con los estándares de apariencia de la Policía Metropolitana, los tatuajes o marcas no deben estar expuestos o visibles mientras alguien esté de servicio representando al departamento. Estos tatuajes o marcas deben cubrirse con ropa, maquillaje, vendas de tonos neutros o parches.

Las barbas y las barbas tipo balbo están permitidas, pero deben ir recortadas a una longitud no superior a un cuarto de pulgada, según el departamento. Esto significa que no deben ser más largas que un protector de maquinilla del número dos. No se permiten las creaciones de barbas personalizadas ni los diseños afeitados. Los bigotes están permitidos si están bien recortados y no pueden extenderse por encima de la mitad del labio superior o más de un cuarto de pulgada de la comisura de la boca.

Arrestos

Ser arrestado no supone una inhabilitación automática, pero cualquier arresto será investigado. Una persona será descalificada si es condenada por cualquier delito considerado grave en Nevada, o si tiene dos condenas por conducir bajo la influencia de sustancias o una condena por delito menor de violencia doméstica.

Relaciones

Los solicitantes pueden ser descalificados si se descubre que se relacionan con frecuencia con personas que se dedican a actividades delictivas o personas de “mal carácter o mala reputación”.

Historial de conducción

Se evaluarán las infracciones de tránsito o los accidentes con culpa del solicitante en los últimos dos años. Cualquier persona con dos o más suspensiones o accidentes con culpa en los últimos dos años será descalificada hasta que haya pasado un año desde el último incidente.

Tener una licencia de conducir suspendida o revocada descalifica a un solicitante hasta que su licencia sea restablecida.

Historial de drogas

Cualquier uso de productos basados en THC en los tres meses anteriores a la solicitud al departamento supondrá la descalificación. Según la Policía Metropolitana, se tendrá en cuenta todo el historial de consumo de drogas del solicitante.

Redes sociales

Se revisarán las cuentas de redes sociales de todos los candidatos a la Policía Metropolitana. Los contenidos que promuevan la discriminación por motivos de raza, etnia, religión, sexo, origen natural, orientación sexual, edad, discapacidad, afiliación política, identidad o expresión de género podrán ser descalificados.

Estos estándares y otros más pueden consultarse en el sitio web del departamento.