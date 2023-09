¿Quieres que limpien a diario tu habitación de hotel en Las Vegas? El Sindicato de la Culinaria también

septiembre 26, 2023 - 11:17 am

Un nuevo texto legislativo podría eliminar uno de los últimos protocolos de la era COVID-19 y dar a los operadores hoteleros el derecho a poner fin a la limpieza diaria de las habitaciones. (Getty Images)

Las limpiezas diarias de habitaciones son cada vez menos comunes en Las Vegas, dicen los trabajadores, pero el Sindicato de la Culinaria espera revertir esa tendencia en las negociaciones contractuales en curso.

Elsa Roldán, encargada de habitaciones en el Bellagio desde 2008, dijo que forma parte del comité de negociación del Sindicato de la Culinaria Local 226 que está tratando de recuperar las limpiezas diarias de habitaciones como parte del contrato de toda la ciudad. Afirma que la carga de trabajo ha cambiado notablemente desde la pandemia, ya que menos personas trabajan en el servicio de limpieza y menos huéspedes solicitan estos servicios.

Según Roldán, volver a exigir la limpieza diaria de las habitaciones ayudará a gestionar la carga de trabajo de cada habitación.

“Esto nos ha causado mucho estrés”, afirmó Roldán. “Por supuesto, es mucho trabajo. Como no hacemos la limpieza diaria de las habitaciones, es muy difícil. Desde la pandemia, los puestos de la gente están abiertos. Mucha gente no ha vuelto, o faltan trabajadores, eso dificulta las cosas”.

Boyd Gaming y Station Casinos declinaron hacer comentarios sobre sus actuales políticas de limpieza. Los representantes de Caesars Entertainment, el hotel-casino Circa y The Venetian and Palazzo no respondieron a las peticiones de comentarios.

Un portavoz de MGM Resorts International dijo que la política no ha cambiado y que un huésped puede solicitar limpiezas diarias.

Durante la sesión legislativa de primavera, los representantes de MGM dijeron a los senadores estatales que el 40 por ciento de los huéspedes, en un promedio de 12 meses, rechazaron los servicios de limpieza o usaron un cartel de “no molestar” durante su estancia.

Pero sin la limpieza diaria de las habitaciones, Roldán dice que ella y otras amas de llaves tienen más trabajo acumulado a la hora de la salida. Las habitaciones pueden tardar más por la mayor suciedad acumulada. Además, Roldán dijo que se espera que los encargados de las habitaciones den prioridad a la limpieza de ciertas habitaciones en lugar de quedarse en un piso o ala, lo que les hace sentirse menos seguros, ya que no llegan a conocer a los huéspedes al quedarse en una sola zona.

Rubén García, profesor de la Facultad de Derecho William S. Boyd de la UNLV, afirma que las exigencias del sindicato en materia de limpieza no son inusuales. La mayoría de las negociaciones sindicales se refieren a requisitos mínimos de personal y carga de trabajo.

La Legislatura de Nevada derogó en junio un requisito de la época de la pandemia que obligaba a limpiar las habitaciones a diario, y García considera que el sindicato “está intentando recuperar ese requisito en la mesa de negociación y no en la Legislatura”.

Roldán dijo que las demandas relacionadas con la limpieza se reducen a abordar adecuadamente la carga de trabajo del departamento.

“Cada segundo, cada minuto es importante para que hagamos bien nuestro trabajo”, dijo Roldán. “Estamos sobrecargados de trabajo, estamos quemados, estamos cansados”.

¿Qué ocurre tras la votación de la huelga?

El martes, la Culinaria y el sindicato asociado Bartenders Union Local 165 celebrarán una votación de autorización de huelga en el Thomas and Mack Center. Más de 53 mil trabajadores de la hostelería decidirán si autorizan a los negociadores del sindicato a convocar una huelga en caso necesario. Aún no se ha fijado un calendario.

Los responsables del sector culinario afirman que están negociando aumentos salariales, la reducción de las cuotas de limpieza y la obligación de limpiar las habitaciones a diario, el refuerzo de los programas de seguridad en el trabajo, la ampliación de los derechos de reincorporación y otras medidas.

Aproximadamente cuatro de cada cinco miembros del sindicato del Strip trabajan para las tres mayores empresas de juego del estado: MGM, Caesars y Wynn/Encore Resorts. Los contratos con estas tres empresas han expirado, lo que despeja el camino a una posible huelga.

García dijo que un voto de huelga generalmente no es sorprendente y podría ser una forma de presionar más para cerrar un acuerdo. Durante las últimas negociaciones contractuales en 2018, una mayoría significativa de los 25 mil miembros del sindicato votaron en ese momento para ir a la huelga si no se llegaba a un acuerdo a tiempo, pero finalmente se evitó una huelga.

Los contratos cubren a los empleados no relacionados con el juego, incluidos los asistentes de habitaciones de huéspedes, servidores, porteros, botones, cocineros, camareros, trabajadores de lavandería y trabajadores de cocina en alrededor de 50 propiedades del Strip y del centro de la ciudad.

“Es una época especialmente ajetreada, sobre todo en el Strip, con todos los eventos que se avecinan”, dijo García. “El sindicato tiene un poco de influencia debido al mercado laboral y a la proximidad del Super Bowl, los eventos y otras cosas para las que necesitarán tener todo el personal necesario”.