¿Qué hay detrás del aumento de vehículos con placas temporales vencidas en NV?

Aunque no hay datos de seguimiento de cuántos vehículos de Nevada tienen placas vehiculares temporales vencidas, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) reconoce un aumento notable.

Un cierre de 78 días de las oficinas del DMV en todo el estado, lo que llevó a una acumulación de transacciones y a largos tiempos de espera para obtener una cita en varios meses subsecuentes, jugó un papel en el creciente problema, de acuerdo con JD Decker, jefe de aplicación de cumplimiento del DMV.

“Lo que estamos viendo es que no hay ninguna razón real para no venir al DMV en este momento, porque después del COVID había filas y esperas y todo tipo de cosas”, dijo. “La gente solo iba a lo suyo. Creemos que algo de eso podría haber persistido y la gente no está teniendo cuidando con eso. Así que tenemos un montón de gente por ahí con etiquetas temporales”.

En el valle de Las Vegas se pueden ver vehículos con etiquetas de papel provisionales caducadas, etiqueas de registro caducadas sobre placas vehiculares, etiquetas provisionales falsificadas, simplemente sin placas y algunas placas con dibujos donde debería ir la placa vehicular.

Otros factores, además del efecto del COVID, también han influido en el aumento de vehículos sin registrar y con registros caducados en el estado.

Seguimiento

Uno de los principales problemas es que el DMV no puede hacer un seguimiento de quién puede tener placas vehiculares temporales de papel caducadas porque eso supondría básicamente que los automovilistas se delataran a sí mismos, siempre que cuando conduzcan no sean multados por la policía.

“No sabemos cuántos vehículos circulan sin registrar, porque no tenemos datos sobre ellos”, dijo Decker.

En el caso de las ventas privadas de vehículos, el año pasado se aprobó una ley que concede a los compradores un plazo de tres días para registrar el vehículo recién adquirido u obtener placas temporales a través del DMV. Los vehículos adquiridos a través de un concesionario reciben placas temporales válidas durante 30 días.

Según Decker, no solo circulan autos con placas legítimas de concesionario vencidas, sino que también se ha observado un aumento en el número de placas temporales de concesionario falsificadas. Se están vendiendo en internet a través de las redes sociales, con precio de venta más alto del que Decker tiene conocimiento de 120 dólares, para una etiqueta temporal de concesionario de fuera del estado.

“La razón por la que lo hacen fuera del estado es porque evitamos que ocurra el fraude en nuestro estado bastante vigorosamente y también son más reconocibles para las fuerzas del orden de Nevada”, dijo. “Me resulta interesante que la gente pague tanto dinero por ellas. Cuando detengo a la gente y se las confisco, siempre les digo que este trozo de papel es tan legal como si lo hubieras escrito en una servilleta de coctel, porque es fraudulento”.

Falta de cumplimiento

Independientemente del porqué un automovilista no tiene registro apropiado en el estado y todavía conduce en las carreteras de Nevada, el asunto ha creado un problema de aplicación de la ley, dijo Decker.

“Tenemos que ser capaces de detener a la gente y verificar al lado de la carretera y multar a la gente por no tener un registro válido”, dijo Decker. “Hay algunos problemas de dotación de personal con la aplicación de la ley en Nevada”.

Además de las limitaciones de personal, la Patrulla de Carreteras de Nevada (NHP) y varios departamentos de policía en el valle tienen prioridades más altas que patrullar las calles en busca de registros vencidos o no válidos.

“La Policía Metropolitana está recibiendo llamadas por radio todo el día y sus agentes están corriendo de una llamada a otra”, dijo Decker. “Y la patrulla de carreteras va de un accidente a otro. Esto limita la capacidad de hacer cumplir este tipo de cosas”.

El DMV cuenta con unidades de patrulla para hacer cumplir la ley, pero su personal es mucho más reducido que el de otros departamentos policiales de la zona.

“No disponemos del número de agentes necesarios para hacer cumplir la ley nosotros solos”, dijo Decker. “Creemos que es una prioridad porque las personas que conducen con un registro ilegal o vencido probablemente no tengan seguro. Y eso es un peligro para la gente”.

A menudo, cuando se detiene a un conductor con un registro vehicular inválido, esa persona también tiene una licencia de conducir suspendida o inválida.

“Esa es quizá una de las razones subyacentes por las que llevan una etiqueta temporal falsificada o no registran sus vehículos”, dijo Decker.

Problemas financieros

Algunos residentes compran un auto a un concesionario o a un particular y no lo registran por problemas económicos. Después de gastarse miles de dólares en un vehículo, pagar cientos más por los costos de registro no entra en los presupuestos de algunos automovilistas.

“La gente compra el auto y dice que no tenía dinero para el DMV”, dijo Decker. “Bueno, entonces probablemente no tenían el dinero para el auto”.

Si alguien compra un auto de un concesionario, recibe un registro temporal y luego deja que expire el periodo de gracia de 30 días para obtener las placas vehiculares, hay tarifas asociadas con eso.

Cuando las tarifas empiezan a acumularse, los automovilistas tienen que acudir a una oficina del DMV para registrar su vehículo y pagar las tarifas asociadas.

“Entonces se convierte en una cosa mucho más grande porque va a costar más y usted tiene que hacer una cita para entrar en una oficina del DMV”, dijo Decker.

Las tarifas de retraso varían de persona a persona y dependen del precio de venta sugerido por el fabricante del vehículo y de la tarifa de registro asociada al mismo.

“Depende del costo real de registro del vehículo, basado en el MSRP [precio minorista sugerido por el fabricante]”, dijo Decker. “Es una cuota de 6 dólares por mes de retraso y una multa del 10 por ciento sobre el impuesto de servicio gubernamental vencido”.

¿Se confiscan los vehículos no registrados?

Cuando se detiene a un conductor con la placa caducada o sin registrar, no se lo lleva la grúa solo por esa infracción. Hacen falta al menos dos o más infracciones para que las fuerzas del orden se lleven el vehículo.

“La mayoría de las dependencias usan la regla de dos de tres”, dijo Decker. “Entre una licencia de conducir, seguro y registro, si usted no tiene dos de los tres, su auto probablemente va a ser confiscado. Lo que más se ve es gente sin seguro ni registro”.

Aunque alguien pudiera obtener un seguro para un vehículo sin registrarlo, Decker dijo que cuando alguien no tiene dos de los tres elementos necesarios para conducir, por lo general es sin registro y sin seguro.

“Así que se tiene que confiscar, porque realmente no se puede emitir una multa y dejarlos conducir sin seguro”, dijo Decker. “El seguro es un factor importante. Tenemos gente con la licencia de conducir suspendida, caducada o sin licencia. Si tienen seguro y registro, por lo general vamos a hacer que llamen a un conductor con licencia para que acuda a buscarlos, pero no vamos a confiscar el auto”.

¿Qué se puede hacer para ayudar?

El DMV no pretende impulsar la aprobación de nueva legislación en relación con el endurecimiento de las sanciones para los vehículos no registrados.

“Aumentar las tarifas no necesariamente se correlaciona con motivar a la gente a registrar [el vehículo]. Haría más difícil que la gente pagara los costos”, dijo Decker.

Pero Decker espera que la continua transformación digital del DMV y el despliegue de varios años de hacer que la mayoría de las transacciones estén disponibles en internet, haga que algunos que podrían saltarse una visita requerida a la oficina se inclinen más por registrar un vehículo nuevo.

“Creo que (la transformación digital) es un esfuerzo que va a tener un impacto en el camino”, dijo Decker. “Es mucho más fácil entrar en su teléfono o computadora y hacerse cargo de sus transacciones del DMV de lo que es hacer una cita y acudir”.