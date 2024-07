¿Qué harán los resorts del Strip cuando los acuerdos de no competencia sean ilegales?

Una nueva regla federal prohibirá las cláusulas de no competencia, que están en el centro de una disputa legal entre dos operadores de casinos de Las Vegas por la caza furtiva de ejecutivos.

La violación de un acuerdo de no competencia ha sido central en la demanda de Wynn Resorts contra Fontainebleau por la caza furtiva de ejecutivos sénior. Wynn afirma que el nuevo resort contrató a nueve de sus ejecutivos y animó a los trabajadores a violar sus contratos de trabajo.

Pero en abril la Comisión Federal de Comercio (FTC) cambió sus reglas y anunció que a partir del 4 de septiembre quedaban prohibidos todos los nuevos acuerdos de no competencia.

Entonces, ¿cómo afectaría la prohibición a la contratación de ejecutivos y a los movimientos en el Strip?

“De todas formas, (los ejecutivos sénior) van a hacer lo que les dé la gana… Creo que dará lugar a que las corporaciones y las empresas sean más creativas a la hora de redactar sus retribuciones para que sea desventajoso dejar una empresa”, dijo Gregg Kamer, abogado del bufete Kamer Zucker Abbott.

Kamer explica que los resorts de Strip pueden retrasar la indemnización de los ejecutivos si trabajan para la competencia.

Los acuerdos de no competencia son contratos diseñados para impedir que los empleados abandonen su empresa para trabajar para un competidor o iniciar un nuevo negocio en el mismo sector y en la misma zona geográfica, explica el profesor de Derecho de la UNLV Rubén García. Históricamente, los acuerdos de no competencia se han usado para evitar que los ejecutivos sénior vayan a trabajar para la competencia y se lleven consigo sus secretos comerciales.

“Los trabajadores tienen acceso a estrategias empresariales y patentes… (Los acuerdos de no competencia) son una protección para que los empresarios protejan los secretos comerciales y los conocimientos”, afirma García.

Los acuerdos de no competencia se han convertido en algo habitual

En la actualidad, los acuerdos de no competencia se han convertido en algo habitual en los contratos con empleados de todos los niveles.

En Illinois, Jimmy John’s, una cadena de sándwiches, se vio envuelta en un pleito por acuerdos de no competencia que impedían a los trabajadores aceptar empleos en empresas de la competencia.

La nueva prohibición no cambiará mucho la disputa de Wynn’s y Fontainebleau sobre la caza furtiva.

Todos los acuerdos de no competencia existentes con los ejecutivos seguirán manteniéndose, dijo Kristen Gallagher, copresidenta de la práctica de empleo y derecho laboral de McDonald Carano, en una declaración enviada por correo electrónico a Las Vegas Review Journal.

“La prohibición no prohíbe a los empleadores aplicar cláusulas de no competencia si la causa de la acción se acumuló antes de la fecha de entrada en vigor”, dijo.

Según Swen Prior, abogado laboral de Snell and Wilmer en Las Vegas, para el trabajador promedio por horas del Strip no habrá mucha diferencia, puesto que la ley de Nevada ya prohíbe las cláusulas de no competencia para los trabajadores por horas.

“Si se tiene una estructura de comisiones y salarios por hora, todavía se puede aplicar una cláusula de no competencia antes (de la prohibición)”, dijo. Sin embargo, Prior señaló que, con la prohibición, los trabajadores a comisión podrían ver modificada la aplicación de los acuerdos de no competencia.

La prohibición de la no competencia será impugnada

García espera que la nueva prohibición de la FTC sea impugnada en los tribunales.

“Es la primera de este tipo a nivel federal. Todo lo demás (sobre acuerdos de no competencia) ha sido para la ley estatal”, dijo García.

Por lo tanto, la cuestión más importante que deben decidir los abogados y jueces es si deben aplicar la prohibición mientras la regla está siendo impugnada activamente, dijo Prior.

En cuanto a los tribunales de Nevada, Kamer está convencido de que los jueces no aplicarán los acuerdos de no competencia en general.

“El poder judicial siempre ha sido hostil a los acuerdos de no competencia porque no son competitivos. Impide que la gente se mueva y que consiga otros trabajos”, afirma.

Prior predice que la prohibición será revocada en los tribunales superiores.

“Solo no tienen autoridad para establecer normas sustantivas… Incluso si (la FTC) tuviera autoridad para establecer estas normas sustantivas, se habrían excedido en la autoridad que tenían”, dijo Prior.

Gallagher dijo que los abogados laborales están atentos a la evolución de la prohibición de la no competencia, incluida la próxima sesión legislativa de Nevada que “puede dar lugar a propuestas destinadas a reflejar la prohibición de la FTC o imponer limitaciones adicionales.”

Cara Clarke, vicepresidenta de comunicaciones de la Cámara de Las Vegas, dijo que la cámara está monitoreando de cerca cómo afecta a la fuerza de trabajo la prohibición de la FTC. Como sección de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la cámara local seguirá cualquier decisión que tome el grupo activista federal, dijo.