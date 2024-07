¿Qué es Zzyzx y de dónde procede su nombre?

Curtis Springer, un autoproclamado curandero que construyó un balneario en la zona, lo llamó Zzyzx porque “quería tener la última palabra”, declaró a The New York Times en 1970.

Si alguna vez has conducido entre el sur de California y Las Vegas por la interestatal 15, habrás visto una señal de una carretera con un nombre difícil de pronunciar: Zzyzx.

Pero, ¿a quién se le ocurrió el nombre y qué significa?

El nombre, pronunciado Zye-zix, procede de un curandero que construyó un balneario en la zona. Según el Centro de Estudios del Desierto de la Universidad Estatal de California, los pioneros del sur de California del siglo XIX ya conocían este lugar como Soda Springs, por su sistema de manantiales naturales.

En la década de 1940, el predicador Curtis Springer presentó una solicitud de explotación minera de 12,800 acres que se convertirían en Zzyzx Mineral Springs and Health Resort. El New York Times informó en 1970 de que Springer se enteró de la existencia de Soda Springs por un libro titulado “Mineral Springs of the Pacific Coast” que compró por 25 centavos en una librería de segunda mano.

Pero sus derechos mineros no le permitían construir un balneario en el terreno, lo que le acarreó problemas legales con funcionarios federales décadas más tarde.

Springer llamó al local Zzyzx porque “quería tener la última palabra”, declaró al Times en 1970.

Sin embargo, no encontrará esa palabra en ningún diccionario.

En su época de esplendor, el complejo podía albergar hasta 140 huéspedes que acudían a Zzyzx para bañarse en sus manantiales minerales, escuchar las conferencias de Springer y probar sus productos dietéticos que, según él, podían solucionar casi cualquier dolencia, reportaba el Times. El periódico lo describía como “en parte predicador, en parte médico, en parte animador, en parte constructor, en parte filántropo y en parte emprendedor libre”.

Aunque muchos huéspedes creían que los manantiales del balneario tenían poderes medicinales milagrosos, el propio Springer no se creía el bombo.

“Francamente, los baños minerales no ayudan mucho, salvo psicológicamente”, declaró al Times.

Esta creencia, sin embargo, no impidió a Springer cobrar a los huéspedes 50 dólares a la semana por alojarse en el balneario, aunque alrededor de un tercio de todos los huéspedes no pagaban nada, gracias a donaciones y cuotas de conferencias, reportó el Times.

“Dios proveerá”, dijo Springer al Times. “Si juegas limpio, creo que el gran jefe de arriba nivelará las cosas. Esa es mi religión”.

Zzyzx se enfrenta a problemas legales

La Oficina de Gestión de Tierras (BLM) empezó a trabajar en la década de 1960 para desalojar a Springer de Zzyzx tras años de procedimientos judiciales sobre el derecho de Springer a la tierra. Según el Centro de Investigación del Desierto, los funcionarios federales argumentaron que Springer usaba sus derechos mineros para ocupar tierras federales y que infringía la legislación minera.

En mayo de 1974, después de tres décadas en el terreno, Springer, de 77 años, fue expulsado por los federales y abandonó los edificios en ruinas del complejo, reportó The Associated Press en ese momento.

Pasó varios meses en la cárcel tras ser condenado por usar ilegalmente una propiedad federal y por publicidad falsa y tergiversación de sus productos de comida sana, y más tarde se trasladó a Las Vegas, donde murió en 1985.

En 1976, la BLM y siete facultades y universidades del sur de California formaron el Consorcio de Estudios del Desierto de California, que transformó los anticuados edificios del antiguo complejo en el Centro de Estudios del Desierto, que investiga la historia arqueológica, biológica y geológica del desierto de Mojave, reportó The Associated Press.

El centro también lleva a cabo investigaciones sobre el chub de Mohave, un pez en peligro de extinción que solo se encuentra en el lago Tuendae, un estanque artificial excavado por Springer en el complejo, según el Servicio de Parques Nacionales.

En la actualidad, Zzyzx y el Centro de Estudios del Desierto están ubicados dentro de los límites de la Reserva Nacional de Mojave, que abarca 1.6 millones de acres.

Los visitantes pueden llegar a Zzyzx y al centro saliendo de la interestatal 15 por la carretera de Zzyzx, mitad asfaltada y mitad de tierra. La única zona abierta al público en Zzyzx es el sendero interactivo Luke Tuendae, operado por la reserva, según el centro.