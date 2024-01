¿Qué área realmente constituye el Strip de Las Vegas?

El Strip de Las Vegas, incluyendo el hotel-casino Tropicana, el hotel-casino Hooters y el hotel-casino Excalibur, se muestra desde el dirigible del hotel-casino M Resort el 18 de marzo de 2009, en Las Vegas.

El Strip de Las Vegas se ve en una foto aérea tomada el miércoles 16 de octubre de 2019. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

El dueño de un casino de Las Vegas, Guy McAfee, aparece en esta fotografía de cortesía del 1 de marzo de 1951.El dueño de un casino de Las Vegas, Guy McAfee, aparece en esta fotografía de cortesía del 1 de marzo de 1951.

Las Vegas Boulevard se ve en el Strip, el miércoles 7 de junio de 2023, en Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Vista aérea del Strip de Las Vegas observando la puesta de sol hacia el norte el miércoles 12 de enero de 2022. (Las Vegas Review-Journal/Archivo)

Según cuenta la historia, allá por 1930 abrió sus puertas The Pair O’ Dice Nite Club, el primero de su clase en el Strip de Las Vegas.

El club fue vendido a Guy McAfee, un antiguo agente del Departamento de Policía de Los Ángeles que se involucró en el negocio del juego gracias a sus contactos como policía antivicio.

“Hay muchas versiones de esta historia”, explica Michael Green, profesor asociado de Historia en la UNLV. “Así que McAfee acabó comprando (The Pair O’ Dice Nite Club) en 1938, y lo llamó 91 Club. Y estaba ubicado donde hoy hay una especie de solar vacío cerca de la Torre Trump. Y ahí es donde se construiría The Last Frontier”.

Green dijo que ese fue el punto en el que el icónico Strip obtuvo potencialmente su ahora famoso nombre.

“La historia es que estaba allí una noche observando las luces de los autos en la autopista 91 y los pocos clubes que existían en ese momento, y le recordó a una calle. Solía recorrer el sur de California, Sunset Boulevard, Sunset Strip. Y es difícil porque realmente no tenemos una evidencia tan fuerte como nos gustaría más que esa”.

Pero, ¿qué zona constituye realmente el Strip?

Según el Condado Clark, oficialmente el Strip va desde West Sahara Avenue (y no incluye el Strat al norte) hasta el letrero de “Welcome to Las Vegas”, incorporando 27 hoteles-casino, con 2.5 millones de pies cuadrados de pisos de casino, 134 millones de pies cuadrados totales y 77 piscinas. También hay 12 torres de condominios de gran altura y propiedades de tiempo compartido con un total de 7,892 unidades.

“El Strip de Las Vegas ha sido designado Carretera Escénica Nacional por razones obvias”, dijo Erik Pappa, director de comunicaciones públicas del Condado Clark. “La parte superior del Strip se encuentra en Sahara Avenue, la línea divisoria entre la ciudad de Las Vegas y la zona no incorporada del Condado Clark. La zona al norte de Sahara fue apodada durante mucho tiempo Naked City, antes de llegar a la zona de Fremont Street. Naked City nunca ha formado ni formará parte de Las Vegas Strip. El extremo norte de la Carretera Escénica Nacional es Sahara por una razón”.

Pero Green dijo que la disputa sobre dónde empieza el Strip se remonta a cuando Bob Stupak construyó la icónica Stratosphere y esta abrió oficialmente sus puertas en 1996.

“Y Stupak dijo que lo bueno de Las Vegas es que podía mover el comienzo del Strip. Así que solo dijo básicamente: ‘Estamos al principio del Strip’. Así que para algunos tiene sentido decir que es ahí donde está ubicado, pero creo que mucho depende de tu época”.

Pappa dijo que entiende todo el folclore que rodea a la geografía del Strip, pero que es bastante corta y seca según el Condado Clark.

“El nombre de Las Vegas Strip tiene caché y entiendo por qué, con fines de marketing, alguien querría aprovecharlo. Pero no es históricamente exacto ni real decir que el Strip se extiende al norte del Sahara. Solo que no es así. Esa zona al norte del Sahara es el centro de Las Vegas. El Strat tiene una gran presencia en el horizonte de Las Vegas. Solo porque sea alto no significa que automáticamente pase a formar parte del Strip de Las Vegas. Creemos que el extremo sur del Strip de Las Vegas es la señal de ‘Welcome to Las Vegas’, aunque algunos sostienen que el extremo sur es Russell Road”.

Green dijo que al fin y al cabo todo es diversión cuando se habla de la historia de la ciudad.

“Lo realmente divertido es que, cuando estás en el Strip, técnicamente no estás en Las Vegas, sino en Paradise”.