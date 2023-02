Pronóstico del fin de semana más cálido en Las Vegas desde el Año Nuevo

El sol se esconderá detrás de cielos mayormente nublados el viernes con el pronóstico de una máxima cerca de los 58° F y brisas ligeras en el centro de Las Vegas, dice el Servicio Meteorológico Nacional.

A warming trend is expected into the weekend. A weak storm system passing through Sunday will bring more snow to the Sierra and possibly some light snow to Lincoln County, while the Mojave Desert remains mainly dry and breezy. Cooler temps will return Monday. #azwx #cawx #nvwx pic.twitter.com/EyLKaX4S6E

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) February 2, 2023