Pronóstico de 112 °F para el jueves durante la ola de calor de una semana

Se pronostica una temperatura máxima récord de 112°F el jueves en el centro de Las Vegas. El récord para el 6 de junio es de 110°, establecido en 2010.

Una advertencia de calor excesivo emitida por el Servicio Meteorológico Nacional comenzó a las 10 a.m. del miércoles y se extiende hasta las 9 p.m. del sábado. Cubre toda la región excepto las Spring Mountains.

Las temperaturas máximas en el Death Valley National Park pueden llegar a 120° o más.

La temperatura había aumentado a 99° a las 9:45 a.m. del jueves, 2 grados más que el miércoles a la misma hora.

Es probable que en varios lugares del Oeste se alcancen récords de temperaturas máximas el jueves, en el que se espera que sea el día más caluroso de la ola de calor de principios de verano.

In addition- overnight low temperatures will remain warm. This means there will be little relief from the daytime heat as low temperatures will also run 10-15 above normal. Record warm low temperatures are possible at numerous locations. pic.twitter.com/Xjchji8DCz

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) June 4, 2024