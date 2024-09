Programan en LV actos en conmemoración de 7º aniversario del 1 de Octubre

Actos conmemorativos por el séptimo aniversario del tiroteo masivo del 1 de octubre de 2017 en el Strip de Las Vegas están programados en el Centro de Gobierno del Condado Clark en el centro de Las Vegas.

Una Ceremonia de Recuerdo del Amanecer tendrá lugar a las 7:30 a.m. del 1 de octubre.

Sesenta personas murieron en el ataque a tiros durante el Festival Route 91 Harvest, y cientos resultaron heridas. Sigue siendo el peor tiroteo con víctimas mortales en la historia moderna de Estados Unidos.

“El aniversario del 1 de octubre es un momento importante para recordar a todos los afectados por la tragedia”, declaró el presidente de la Comisión del Condado Clark, Tick Segerblom, en un comunicado de prensa del condado. “Desde nuestros valientes socorristas hasta los innumerables ciudadanos solidarios que entraron en acción para ayudar, mostramos al mundo una cara de Las Vegas que mucha gente desconocía. La respuesta de nuestra comunidad ante tal oscuridad es algo de lo que podemos estar siempre orgullosos”.

Recordando el 1 de Octubre

El Condado Clark acoge la exposición “Recordando el 1 de octubre” del 30 de septiembre al 10 de octubre en la Rotunda Gallery, en el primer piso del Centro de Gobierno en 500 S. Grand Central Parkway. El horario del edificio es de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. de lunes a jueves.

La exposición presenta una selección de objetos de la colección del Museo del Condado Clark del 1 de Octubre, compuesta por 22 mil piezas, entre las que se incluyen pancartas, cartas, sombreros de vaquero, animales de peluche y recuerdos dejados en el cartel “Welcome to Fabulous Las Vegas” y en otros lugares como ofrenda de duelo y apoyo tras el tiroteo.

Monumento Forever One

La pieza central de la exposición de este año es una maqueta del “Forever One Memorial”. El concepto, creado por JCJ Architecture, fue seleccionado como monumento conmemorativo permanente de la comunidad por el Comité Conmemorativo del 1 de Octubre del Condado Clark y aprobado por la Comisión del Condado tras un esfuerzo de tres años para recabar ideas y aportaciones del público.

Mural The Art of Healing

La exposición “Recordando el 1 de Octubre” también incluirá el mural The Art of Healing y las muestras Angels of Love creadas en recuerdo del primer aniversario del 1 de octubre, y una escultura con dos mariposas de cristal con alas moradas y naranjas titulada El Camino Iluminado, para representar a aquellos que han sucumbido a sus heridas en los años posteriores a 2017.

El mural The Art of Healing fue creado por artistas locales y alumnos de preparatoria de Las Vegas Academy of the Arts. Contiene nueve grandes paneles con imágenes de ositos de peluche que representan las 58 vidas perdidas la noche de la tragedia, y mensajes de condolencia que el público fue invitado a escribir el primer año que estuvo expuesto.

Ángeles del amor

La exposición Angels of Love fue creada por una organización sin ánimo de lucro de California como regalo al Condado Clark y a la comunidad. Contiene ángeles de cristal en recuerdo de los fallecidos y de los cientos de heridos, así como recuerdos dedicados a los socorristas que ayudaron a las víctimas.

“En medio de una violencia impensable, nuestra comunidad también experimentó una oleada de amor y apoyo a las víctimas de la tragedia y a los demás”, declaró Marilyn Kirkpatrick, comisionada del Condado Clark, que ha trabajado estrechamente con la comunidad de sobrevivientes. “El aniversario del 1 de Octubre es una oportunidad para honrar a todos los que se vieron afectados por la tragedia y también para celebrar la fuerza y la resiliencia que nuestra comunidad ha seguido demostrando en los últimos siete años”.

Lista de actos

La lista de actos conmemorativos del 1 de Octubre relacionados con la comunidad y programados durante septiembre y octubre está disponible en el sitio web del Resiliency & Justice Center: https://resiliencyandjustice.org/calendar/remembrance/.

La organización, antes llamada Vegas Strong Resiliency Center, fue creada por el Condado Clark, el Legal Aid Center of Southern Nevada y otros socios de la comunidad en los días posteriores a la tragedia.

El Museo del Condado Clark puso en marcha un importante esfuerzo para recoger, catalogar y conservar los miles de objetos depositados en el letrero de Welcome y otros lugares para ayudar a contar la historia de cómo reaccionó nuestra comunidad ante el tiroteo masivo. Más de 60 voluntarios dedicaron 18 meses a catalogar los objetos.

Las fotografías de los objetos de la colección “Recordando el 1 de Octubre” del museo pueden verse en su sitio web: https://tinyurl.com/ybvvwsj6. Se puede concertar una cita para ver los objetos almacenados. El museo también está recopilando historias sobre los objetos depositados en los sitios conmemorativos. En su sitio web https://tinyurl.com/yybjtes2 hay un formulario en internet para compartir información.