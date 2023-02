Premio mayor de un mdd en tragamonedas de casino del Strip

Un cliente de Caesars Palace ganó 1,040,252 dólares en una máquina Dragon Link el lunes 30 de enero de 2023, en Las Vegas. (Caesars Entertainment)

El día lluvioso del lunes no defraudó a un jugador de tragamonedas.

Un cliente de Caesars Palace ganó 1,040,252 dólares en una máquina Dragon Link, según un portavoz de Caesars Entertainment.

El jugador de tragamonedas, que jugaba tiradas de 25 dólares, reunió los 15 gongs necesarios para el premio mayor a las 4 a.m.

Ganadores en todo el valle de Las Vegas

Boulder Station

Gran acierto con una tirada de 1.76 dólares.

DANCING DRUMS JACKPOT 🤩💰

A lucky local placed $1.76 bet and hit a $12,537.82 jackpot! pic.twitter.com/WfRLC0bRcM — Boulder Station (@boulderstation) January 29, 2023

Cannery

Mighty Cash Ultra llega al círculo de ganadores.

Now that's a mighty win 😲

Congrats on the $12k jackpot on Mighty Cash Ultra! pic.twitter.com/dGawiUG2mi — Cannery Casino (@CanneryCasino) January 30, 2023

Oyo

¡Felicidades, Rodger!

Rodger is rolling in cash after hitting this $11,322 #Jackpot playing Johnny Cash 💰. Congrats on the big win! #LivingTheGoodLife pic.twitter.com/tei106id5z — OYO Hotel & Casino Las Vegas (@oyolasvegas) January 28, 2023

Palace Station

Una colosal conexión de siete puntos.

FOUR CARD KENO JACKPOT 🤑

BET ➡️ $8.00

JACKPOT ➡️ $14,002 pic.twitter.com/zIbdJhuC3I — Palace Station (@palacestation) January 28, 2023

Rampart

¡Ashur celebra su premio mayor de Dragon Link!

Sam’s Town

¡Así se hace, Aileen!

🥁 𝐃𝐫𝐮𝐦 𝐫𝐨𝐥𝐥 𝐩𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞… Congratulations to Aileen who won this $𝟐𝟖,𝟐𝟖𝟗.𝟕𝟏 jackpot on 𝐃𝐚𝐧𝐜𝐢𝐧𝐠 𝐃𝐫𝐮𝐦𝐬!! 🎰 pic.twitter.com/aWOvpYudGC — Sam's Town Las Vegas (@samstownlv) January 27, 2023

Silverton

Es seguro decir que ver una escalera real es bueno.

A big night at the #Silverton table games! 👏 Congratulations to a lucky player who won a $15,220 jackpot – plus a $5,000 side bet. 💸🃏🎉 pic.twitter.com/kN96zsS2XA — Silverton Casino (@SilvertonCasino) January 28, 2023

Sunset Station

