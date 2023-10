Porqué los millonarios y multimillonarios tecnológicos de California se mudan a Las Vegas

David Chao, fundador de DCM Ventures, a la izquierda, posa con el activista social y ex quarterback de la NFL Colin Kaepernick durante Vegas Tech Summit, una reunión de directores ejecutivos, fundadores de empresas y capitanes de la industria, en una casa en The Summit Club en Summerlin el jueves 5 de octubre de 2023, en Las Vegas. El evento, de varios días de duración, pone de relieve lo que el valle de Las Vegas puede ofrecer. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Con vistas al horizonte de la ciudad desde una mansión multimillonaria en el acaudalado Summit Club de Summerlin, un grupo de millonarios y multimillonarios de la tecnología -en su mayoría de California- estaban siendo lanzados a la idea de trasladarse a Las Vegas.

La cumbre de un día, patrocinada por la ciudad de Las Vegas, el condado Clark y Howard Hughes Corp., reunió a los pesos pesados y entre los asistentes se encontraban el multimillonario Andrew Cherng, cofundador de Panda Express, el activista social y ex quarterback de la NFL Colin Kaepernick y la presidenta de los Raiders de Las Vegas, Sandra Douglass Morgan.

Cherng, que se trasladó a Las Vegas desde el sur de California en 2014, dijo que vender Las Vegas a los emprendedores y fundadores tecnológicos de California no es difícil si se observa desde un punto de vista financiero.

“No me gustaba la idea de que la gente votara a favor de pagar impuestos más altos en California”, explica. “Es una idea muy importante para mí, y no me gustaba. Y por eso decidí mudarme”.

Las Vegas es el principal destino para los compradores de vivienda procedentes de Los Ángeles y San Francisco, según la agencia inmobiliaria de internet Redfin, y solo en agosto se mudaron a Las Vegas unos cinco mil residentes de Los Ángeles. En la actualidad, Las Vegas suma a su población unas 115 personas al día.

El tan publicitado éxodo de California comenzó durante la pandemia del COVID-19 y se ha visto alimentado en parte por el aumento del trabajo a distancia. El estado lleva tres años consecutivos de descenso de la población y las estimaciones a largo plazo pronostican que el número de habitantes del estado más poblado de Estados Unidos permanecerá estancado hasta 2060. Son varios los factores que contribuyen al éxodo, entre ellos los elevados tipos impositivos (California tiene el impuesto sobre la renta de las personas físicas más alto del país y Nevada no lo recauda). También se ha reportado un aumento de los delitos violentos y contra la propiedad.

Muchos californianos que se han trasladado a Las Vegas, entre ellos Cherng, señalan como principal motivo de queja el sesgo político del estado, en el que los políticos han sido votados bajo la idea de unos tipos impositivos más elevados que ofrezcan más programas gubernamentales y servicios sociales; sin embargo, California tiene el mayor índice de pobreza y la tasa de mortalidad por opioides del estado no ha dejado de aumentar desde el COVID.

Esta es parte de la preocupación que han expresado muchos nativos de Las Vegas: que los californianos importen los mismos ideales de los que huyen en primer lugar. Sin embargo, Teddy Liaw, organizador de la cumbre y fundador de NexRep, que se trasladó de la Bay Area a Las Vegas hace casi tres años, afirmó que los habitantes de la ciudad de Nevada son plenamente conscientes de que lo que quieren no es trasplantar los ideales y la ideología de California.

“Creo que la gente que se marcha de California lo hace por motivos concretos”, afirmó. “Ninguno de nosotros está aquí para recrear lo que dejamos, lo dejamos por una razón”.

Nan Wang, cofundador y director ejecutivo de Sleeper, una aplicación y sitio web de fantasía deportiva en internet, se mudó de San Diego a Las Vegas hace dos años y medio, y dijo que no se ha arrepentido en absoluto de su decisión y que hacer el cambio para convertirse en nevadense no ha tenido ningún problema.

“Me encanta, el aeropuerto es muy práctico para ir a cualquier parte de Estados Unidos, Chinatown es increíble y hay una comunidad de emprendedores y gente que mueve los hilos. Así que sentí que me dejaba caer por aquí y no me perdía nada en cuanto a tener amigos y gente aquí que está construyendo y aspirando a traer prosperidad económica a Las Vegas”.

David Chao, cofundador y socio general de DCM, una empresa multimillonaria de capital riesgo, que se trasladó de la Bay Area a Las Vegas en 2021, dijo que ha descubierto que su red política se ha ampliado drásticamente, y dijo que ahora cuenta con varios republicanos como amigos y compañeros de golf.

“No creo que las opiniones políticas de uno cambien, probablemente seguiré siendo liberal”, dijo. “Pero si no entiendes a la otra parte, siempre vas a tener ese abismo. Y si nos fijamos en los Estados Unidos de hoy, si no entiendes al otro lado, solo vas a conseguir separarte más, y no creo que eso sea bueno para el país”.

El gobierno extiende la alfombra roja

La pérdida de California es la ganancia de Nevada si se pregunta a los funcionarios locales. Varios representantes de alto nivel formaron parte de la Cumbre Tecnológica de la semana pasada -la segunda iteración, que contó con más de 100 asistentes-, entre ellos el Tesorero del Estado de Nevada, Zachary Conine, el comisionado del Condado Clark, Justin Jones, y Ryan Smith, director de Desarrollo Económico y Urbano de la ciudad de Las Vegas. Smith dijo que el mensaje del gobierno municipal de Las Vegas es que los funcionarios deberían centrarse en ayudar a las industrias a crear puestos de trabajo y crecimiento económico, y no centrarse en imponer y controlar a la población.

“Creo que existe un punto de inflexión que se produce en determinadas ciudades y zonas con el paso del tiempo, en el que la percepción es que el gobierno necesita a la gente, y que nosotros representamos a la gente, y necesitamos el desarrollo empresarial y de los negocios, frente a que ellos necesiten al gobierno”, afirmó. “Así que creo que cuando la marea empieza a cambiar, cuando el sector privado y las industrias sienten que están en guerra con la gente, se convierte en un conflicto mucho mayor”.

Sin embargo, la afluencia de personas con ingresos elevados conlleva siempre un aumento del costo de la vida para la población local, y las autoridades son conscientes de que el aumento de la riqueza tiene un precio. Jones mencionó el Programa Bienvenido a Casa y el Fondo Comunitario de Vivienda del Condado Clark, que se crearon en 2022 para hacer frente a una necesidad “urgente” de viviendas para personas con bajos ingresos en todo el valle. Se calcula que en el condado faltan ya 85 mil viviendas asequibles y el sector inmobiliario fue otra de las razones que muchos asistentes a la cumbre tecnológica señalaron como clave en su decisión de mudarse a Las Vegas.

Según Redfin, el precio medio de venta de una vivienda unifamiliar en California es de 794,300 dólares, frente a los 440,100 dólares de Nevada.

“Tenemos la ventaja de que la gente se muda aquí, podemos mirar lo que California está haciendo bien y lo que California está haciendo mal”, dijo Jones. “Y ser selectivos sobre qué incorporar aquí. Y el clima empresarial que tenemos aquí es algo que queremos mantener, porque si acabamos con el mismo clima empresarial que California, nos habremos pegado un tiro en el pie”.

Muchos californianos están aterrizando en la comunidad de clase alta de Summerlin, como el actor de Hollywood Mark Wahlberg, que se trasladó el año pasado desde Los Ángeles. Alex Hancock, vicepresidente senior de ventas y arrendamientos nacionales, afirma que la idea es construir las 22 mil hectáreas de Summerlin siguiendo un modelo de “crecimiento sostenible” para evitar caer víctimas de fenómenos como la expansión urbana descontrolada y el mosaico de comunidades de viviendas dispares agrupadas sin una verdadera planificación.

“La colaboración entre las administraciones local y estatal es muy importante”, afirma. “Y garantizar que el crecimiento se haga de forma que se mantenga la calidad de vida y se mantenga un entorno favorable a las empresas… y así, desde nuestra perspectiva de urbanizadores, se trata de trabajar en colaboración para garantizar que no seamos víctimas de lo que podría haber ocurrido en otros estados”.

Conine dijo que el “crecimiento intencional” es el mantra clave que están usando para asegurarse de que Nevada se forma de una manera sostenible durante este auge demográfico. Dijo que están prestando atención a lo que los trasplantes de California les están diciendo en cuanto a por qué han dejado sus hogares para un nuevo comienzo.

“En primer lugar, hay que identificar por qué esta gente viene aquí”, dijo. “Vienen aquí porque piensan que es un lugar mejor para hacer crecer su negocio y un lugar mejor para crear una vida para sí mismos… y muchos californianos se están trasladando a Nevada para que puedan obtener un mejor rendimiento de su dinero en términos de vivienda, pero eso crea un aumento en el costo para el mercado de la vivienda para los nevadenses, tanto nuevos como existentes. Así que el estado está gastando una tonelada de tiempo y un montón de dinero para asegurarse de que podemos seguir construyendo viviendas asequibles, viviendas de mercado y viviendas de mano de obra. No basta con atraer a las empresas, hay que asegurarse de apoyar a las comunidades que ya están aquí”.

Jason Lin, socio gerente de Super Capital Group, una empresa de capital riesgo tecnológico que dirigió la inversión inicial en Twitch, se trasladó de San Francisco a Las Vegas hace tres años, después de 13 años en la Bay Area. Dijo que otra función importante del gobierno es la ley y el orden, y parte de la razón por la que dejó California.

“Creo que el apoyo del Gobierno en ese frente ha sido increíble aquí”, dijo Lin, que es uno de los copresidentes de la cumbre tecnológica. “Lo primero y más importante es la seguridad. Si vas a San Francisco, la delincuencia es dura ahora mismo, y por lo que he visto aquí, hay un gran énfasis en hacer que la seguridad y la protección sean primordiales, y eso fue realmente un gran impulso para venir aquí”.