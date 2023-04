Pon en marcha tu negocio de camiones de comida en este evento de la ciudad

El chef Brett Geiger prepara una pizza al estilo de Detroit en su camión de comida, Izzy's Pizza Bus, fuera de Vegas Valley Winery el sábado 28 de mayo de 2022, en Henderson. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

La empleada Olivia Meier, la copropietaria Cherish Geiger, el empleado Chris Hill y el copropietario Brett Geiger preparan pizzas al estilo de Detroit en Izzy's Pizza Bus fuera de Vegas Valley Winery el sábado 28 de mayo de 2022, en Henderson. Los Geiger abrieron su camión de comida en 2020, que estaciona fuera de algunas cervecerías de Henderson cuatro días a la semana. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Los clientes esperan en fila para Izzy's Pizza Bus fuera de Vegas Valley Winery el sábado 28 de mayo de 2022, en Henderson. Brett Geiger abrió el camión de comida de pizza al estilo de Detroit después de ser despedido de su trabajo de técnico de audio del Cirque du Soleil en 2020. Su éxito forma parte de la creciente tendencia de los camiones de comida en el valle. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Los funcionarios locales quieren ayudar a poner en marcha a los restauranteros en una próxima feria de recursos de pequeñas empresas para operadores de camiones de comida.

Las ciudades de Las Vegas, Henderson y North Las Vegas, así como el Condado Clark y el Distrito de Salud del Sur de Nevada son co-anfitriones de “Get Your Business Rolling Small Business and Food Truck Expo” de 8 a.m. a 4 p.m. Martes en The Expo en World Market Center, 435 S. Grand Central Parkway, según un comunicado de prensa el lunes.

El evento pretende ser una oportunidad única para los negocios de camiones de comida o camiones de helados que puedan necesitar ayuda con una serie de servicios a través de talleres de negocios. El evento ofrecerá servicios tales como la tramitación de licencias de negocio e información, talleres de negocios y de seguridad, consultas, oportunidades de financiación de subvenciones e inspecciones in situ de incendios, salud y gas de petróleo.

La entrada y el estacionamiento son gratuitos. Según el comunicado, también habrá camiones de comida y de helado.

Las empresas que tengan previsto someterse a una inspección de camiones deben llevar toda su documentación y programar una inspección enviando un correo electrónico a license@lasvegasnevada.gov. Los costos de las inspecciones varían según el tipo de inspección y el vehículo.