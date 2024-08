Política de reconocimiento facial de la NFL molesta a sindicato policial de Las Vegas

Sphere recibe autorización para emitir ruidos fuertes; vecinos no están contentos

agosto 14, 2024 - 10:59 am

Un sindicato policial de Las Vegas expresó su preocupación por una nueva política de la NFL que obligaría a los agentes que trabajan en la seguridad de los partidos de los Raiders a compartir su foto para fines de reconocimiento facial y pide a los agentes que se lo piensen dos veces antes de cumplirla.

Tradicionalmente, los agentes que hacían horas extra como seguridad en los partidos de los Raiders recibían una pulsera que les daba acceso a distintas partes del campo y del estadio, explicó Steve Grammas, presidente de la Las Vegas Police Protective Association (LVPPA).

Pero ahora, la NFL pide una foto de los agentes, que se usará con “fines de identificación cuando una persona se acerque a un escáner para verificar quién es y si tiene acceso a ese espacio concreto”, explicó Tim Schlittner, director de comunicaciones de la NFL, en un correo electrónico.

En un video distribuido a los miembros de la asociación de protección policial por correo electrónico, Grammas leyó en voz alta un fragmento de la nueva política, que exigía a los participantes en el nuevo programa de credenciales que dieran su consentimiento a la “recolección, uso, retención y divulgación de datos biométricos por y entre los miembros de la familia de la NFL y sus proveedores de credenciales”.

“Estoy seguro de que, si eres como yo, no quieres que tus datos biométricos estén en manos de gente que no conoces”, dijo Grammas en el video.

Preocupación por los datos en manos equivocadas

En concreto, Grammas declaró al Review-Journal que le preocupa que estos datos –específicamente las fotografías de los agentes– puedan llegar a manos de personas “antipolicías”, que adquirirían la capacidad de “atacar y acosar a los agentes solo por hacer su trabajo”.

Si la NFL se mantiene firme en su nueva política, Grammas dijo que esto le hará tener conversaciones con los agentes “haciéndoles muy conscientes de lo que están aceptando”.

Pero la decisión puede reducirse a aquello con lo que agentes individuales se sientan cómodos, dijo Grammas. El trabajo de seguridad en tiempo extra no es obligatorio para los agentes, sino voluntario.

En un comunicado, la Policía Metropolitana dijo que el alguacil Kevin McMahill “apoya la posición de la Las Vegas Police Protective Association en contra de los cambios propuestos en las credenciales de la NFL” y que el departamento está trabajando actualmente con la NFL para llegar a una solución.

La Policía Metropolitana confirmó que los agentes seguirán trabajando en la seguridad del partido de pretemporada en casa de los Raiders contra los Cowboys de Dallas el sábado.

El Departamento de Policía de North Las Vegas dijo que actualmente no tiene ningún agente trabajando horas extras de seguridad para los partidos de la NFL y, como tal, no tiene una posición sobre la política. El Departamento de Policía de Henderson no respondió el martes a las solicitudes de comentarios.

“Creo que los Raiders nos apoyan”, dijo Grammas. Hizo hincapié en que la asociación tiene un problema con la NFL, no el equipo específicamente. “Son gente estupenda”, afirmó.

‘Mejorará la seguridad’

Mientras que un portavoz de los Raiders declinó hacer comentarios, Schlittner dijo que la NFL ha tenido “conversaciones productivas con la LVPPA y el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas sobre nuestro sistema de credenciales modernizado y seguro para todo el personal de trabajo”.

“El sistema de credenciales mejorará la seguridad en nuestros estadios”, dijo.

“Algunos clubes ya están usando el sistema esta pretemporada”, dijo Schlittner, y en adelante, los portadores de credenciales de los 32 equipos tendrán que presentar su foto por adelantado.

“Reconocemos la importancia de nuestros socios de seguridad pública y apreciamos sus esfuerzos para garantizar un entorno seguro el día del partido”, dijo Schlitnner.