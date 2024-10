Policía de Las Vegas lamenta la pérdida de agente veterano fallecido a los 38 años

La Policía Metropolitana está de luto por la pérdida de uno de sus agentes veteranos.

Según el departamento, el detective Hamric “Ham” Singh falleció repentinamente el pasado jueves a causa de una afección médica.

La policía dijo que Singh, que era un veterano de 14 años en el departamento, tenía 38 años.

We are saddened to share the loss of Det. Hamric "Ham" Singh, a 14-year LVMPD veteran. He passed away suddenly from a medical condition last Thursday. Ham served in Patrol, SWAT, Drone Unit, and the Major Violators Unit. Our thoughts are with his family. He was 38 years old. pic.twitter.com/mYILA7S6vq

