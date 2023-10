¿Podrían más casinos de Estados Unidos limitar o prohibir fumar?

octubre 12, 2023 - 11:30 am

Zona de tragamonedas libre de humo en el hotel y casino Plaza, el jueves 8 de junio de 2023, en el centro de Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Un número cada vez mayor de casinos fuera de Nevada están ampliando sus opciones para no fumadores o prohibiendo fumar por completo, dijeron los expertos el miércoles durante un panel en la Global Gaming Expo (G2E).

Durante la primera mesa redonda de la G2E sobre el controvertido tema de permitir o prohibir fumar en los casinos, los activistas argumentaron que el cambio de política de un casino de fumadores tendría un impacto mínimo. De hecho, podrían ganar nuevos clientes.

En Parx Casino, en la zona de Filadelfia, el director de marketing Marc Oppenheimer dijo que habían decidido mantener un plan antitabaco de la época de la pandemia que dirigía a los fumadores a un nuevo patio exterior en junio de 2021. La moral de los empleados se disparó, dijo, y los clientes también lo dejaron claro en las encuestas.

“Creo que la pandemia nos hizo más conscientes y nos facilitó mucho tomar esa decisión”, dijo Oppenheimer ante una sala medio llena de profesionales del sector. “Sí, probablemente lo hicimos (perder a algunas personas en favor de la competencia), pero no puedo decirle el número de personas que dijeron: ‘Yo solía ir a esas propiedades, pero ahora voy a Parx porque no tengo que oler el humo’”.

Los ingresos por juego de Parx no se vieron afectados por el cambio. Antes de la pandemia, era el casino con más ingresos de Pensilvania y sigue ostentando ese título.

En Nevada, puede ser más difícil de vender. Solo un casino del Strip es para no fumadores: Park MGM hizo el cambio en 2020. Algunos otros casinos han traído políticas de no fumar y las han revertido a lo largo de los años. El más reciente intento de llegar a un compromiso se puede ver en el hotel-casino Plaza, en el centro de Las Vegas, donde en junio se inauguró un salón para no fumadores de 2,500 pies cuadrados con una entrada independiente del casino principal, como parte de una transformación multimillonaria de su entrada por Main Street.

Traci Kennedy, estratega de Americans for Nonsmokers’ Rights en el Medio Oeste, dijo que espera que Nevada se abra más a las políticas de no fumadores una vez que el concepto se haya probado en otros lugares. Activistas y trabajadores de casinos de Nueva Jersey están trabajando para colmar una laguna en la ley estatal sobre espacios sin humo que exime a los casinos.

El grupo de Kennedy cree que el proyecto de ley se tramitará durante el periodo de sesiones entre las elecciones de noviembre y finales de año.

“Lo que está ocurriendo en Atlantic City está cambiando el debate en todas partes”, declaró tras la reunión. “Atlantic City es el mayor mercado de juego fuera de Nevada, y Pennsylvania después. En realidad, no se trata de líneas estatales arbitrarias. Se trata de la salud de los empleados y de las mismas prestaciones, estés donde estés. Pero, por supuesto, creo que lo que vemos es que cuanto más impulso haya en otros estados, más presión habrá para seguir el ejemplo en Nevada”.

Brian Christopher, una estrella de las redes sociales de jugadores de tragamonedas que usa su plataforma para abogar por la eliminación de las políticas favorables al tabaco, dijo que también ha visto cómo los jugadores apoyarían una prohibición. Una encuesta entre sus fans reveló que el 94 por ciento de los encuestados prefieren casinos sin humo, incluidos los fumadores.

“Los apostadores van a los casinos a jugar. Los fumadores van a los casinos a jugar y también a fumar”, afirma Christopher. “Están acostumbrados a salir a fumar a cualquier otro sitio, incluidas sus propias casas y restaurantes. Reconocen que en realidad también les viene bien descansar un poco del juego”.