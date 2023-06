¿Podría el estadio de los A’s revitalizar el monorriel de Las Vegas?

junio 6, 2023 - 9:20 am

El Monorriel de Las Vegas pasa por Tropicana, cerca del MGM Grand, el miércoles 31 de mayo de 2023, en Las Vegas. El sistema automatizado de transporte público se detiene muy cerca de la futura construcción del nuevo estadio de béisbol de los A's. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

¿Podrían los Oakland Athletics, o mejor dicho, los Las Vegas Athletics, llenar de nueva vida al Monorriel de Las Vegas?

La respuesta corta es probablemente no, pero dado que el equipo de la Major League Baseball (MLB) se está acercando rápidamente a la construcción de un nuevo estadio de 1.5 mil millones de dólares y 30 mil asientos en el sitio de Tropicana, la idea es digna de discusión. Por supuesto, todo depende de que la Legislatura de Nevada apruebe un proyecto de ley que proporcione hasta 380 millones de dólares en financiación pública para un estadio, lo que todavía se estaba debatiendo el sábado.

El sitio propuesto para el estadio se encuentra justo enfrente de la terminal sur del Monorriel, un sistema de transporte silencioso y sin emisiones que ha prestado servicio a 95 millones de pasajeros, transportando a los primeros en 1993, cuando unió MGM Grand con lo que entonces era Bally’s, ahora Horseshoe Las Vegas.

A lo largo de los años, el Monorriel ha sido muy denostado por ser un tren a ninguna parte y nunca alcanzó todo su potencial porque las promesas de extender la línea al centro de Las Vegas y al Aeropuerto Internacional Harry Reid nunca se cumplieron. La idea original de que la línea discurriera por el centro de Las Vegas Boulevard fue rechazada por los ejecutivos de los resorts del Strip, que lo consideraban una monstruosidad en comparación con sus hermosos edificios.

Al final, la línea se construyó al este del Strip, a lo largo de 3.9 millas entre MGM Grand y Sahara, con siete estaciones.

La Gran Recesión y la pandemia de coronavirus estuvieron a punto de acabar con el Monorriel, pero la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas (LVCVA) consideró que el sistema era una opción viable de transporte de masas y lo compró en 2020 por 24.3 millones de dólares en un procedimiento de quiebra y sigue operándolo. El sistema se compró como un puente hacia la tecnología de tránsito subterráneo no probada de Boring Co. que será más Uber subterráneo que transporte masivo.

Gran presentador convenciones

Durante las grandes convenciones, el Monorriel prospera porque los convencionistas que se alojan en MGM y en las diversas propiedades de Caesars Entertainment situadas a lo largo de la ruta tienen fácil acceso al Las Vegas Convention Center. También permite acceder fácilmente a los eventos del MGM Grand Garden y T-Mobile Arena.

Siempre que asisto a un partido de los Vegas Golden Knights o a un concierto en MGM, me encuentro en el Monorriel con docenas de otros fans, estacionándose gratis en Sahara o Westgate y viajando por solo un dólar cada trayecto, la tarifa reducida para los locales.

En su día se habló de ampliar la línea del monorriel hasta Mandalay Bay y Allegiant Stadium y añadir una estación en The Venetian Expo Center/MSG Sphere, pero nunca llegó a hacerse realidad.

Unir los tres grandes centros de convenciones de la ciudad y proporcionar un medio libre de contaminación para que los fans asistan a conciertos y eventos deportivos en algunos de los principales estadios y salas de espectáculos de la ciudad sería una importante declaración medioambiental por parte de Las Vegas.

El resto del país ya se ha dado cuenta.

He asistido a espectáculos en Phoenix, Denver, San Diego, Minneapolis, St. Louis y Boston y siempre he usado el transporte público. No solo es más barato que el precio de un estacionamiento, sino que brinda la oportunidad de entablar amistad con otros fans. El sistema de trenes BART de la Bay Area, por cierto, tiene una parada cerca del Oakland Coliseum, donde juegan los A’s actualmente.

Entiendo que no es para todo el mundo. Pero es un paso progresista y respetuoso con el medio ambiente para evitar el tránsito que conllevan los grandes eventos que hacen de Las Vegas “el mayor estadio del mundo”.

Bonitas imágenes

Los A’s distribuyeron imágenes del estadio en el entorno previsto y es difícil discutir con el presidente y director ejecutivo de LVCVA, Steve Hill, que podría ser el escenario más bello para un partido de béisbol en cualquier lugar. Los colores del equipo parecen combinarse a la perfección con el color esmeralda del MGM Grand, situado al otro lado de la calle.

Tal y como lo presentan los A’s, el nuevo estadio del equipo albergaría unos 90 eventos al año, incluidos 81 partidos de béisbol en casa, la mayoría durante la temporada de vacaciones de verano. Se nos ha dicho que 90 es una cifra conservadora porque hay muchos eventos que Las Vegas no atrae porque no tiene un lugar adecuado más grande que los estadios que ya tenemos y Allegiant Stadium.

La idea de convertir el monorriel en una parte más importante de la experiencia de los partidos de los A’s me llegó a través de un correo electrónico de un residente de San Diego, Greg Jacobson, que no tiene experiencia en transporte o ingeniería, pero es un gran fan de Las Vegas y del monorriel. Es el tipo de visitante que adora LVCVA, viene aquí con amigos unas cuatro veces al año.

Jacobson tiene ideas más grandiosas que yo sobre las perspectivas del monorriel y ha escrito un breve documento sobre lo que le gustaría que ocurriera.

“Dado que el distrito del estadio de béisbol y el resort están proyectados a solo un cuadrangular de distancia de la terminal del monorriel existente en MGM Grand, una extensión de una parada directamente al otro lado de la calle permitiría a cada uno de los resorts del lado este servir como garajes de alimentación para estacionarse y subir al estadio de béisbol y a The Sphere”, escribió. La guía del monorriel podría diseñarse como un elemento integral de la construcción del sitio de 35 acres y, en un escenario de ensueño, atravesar la parte superior de los asientos del campo exterior en un verdadero “Solo en Las Vegas” para el nuevo estadio. La nueva terminal sería una estación integrada en el nuevo Bally’s (Tropicana), y complementaría al Loop (de Boring Co) en lugar de competir con él, solo que los autobuses, taxis, tranvías del oeste, etc. seguirían transportando a la gente”.

Planes de desmantelamiento

Parece que mantener y ampliar el Monorriel es una buena idea, pero he aquí por qué las posibilidades de que tenga éxito son escasas.

La principal es que el Monorriel parece estar en camino al desmantelamiento en algún momento después de 2028, justo cuando el nuevo estadio vería su primer lanzamiento. Cuando LVCVA adquirió el monorriel en 2020, los responsables afirmaron que el sistema quedaría obsoleto porque el fabricante del monorriel ya no fabrica los autos y las piezas de repuesto son difíciles de conseguir.

Reacondicionar el Monorriel sería una propuesta mucho más cara de lo que cualquier inversionista querría gastar.

Y entre los posibles inversores, la LVCVA parece haber renunciado ya al monorriel, MGM y los Raiders no han mostrado interés en ampliar la línea hasta Mandalay Bay, Sphere Entertainment ya tiene bastantes dificultades para pagar ese edificio y los A’s ya han pedido al público una contribución para el estadio.

Por muy buena idea y responsable con el medio ambiente que fuera mantener el Monorriel, puede que no llegue muy lejos a menos que el público lo exija.