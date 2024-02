Personas reportadas como desaparecidas tras avalancha en Lee Canyon

Autoridades informaron de una avalancha en Lee Canyon el lunes y se reportó también la desaparición de varias personas en el área, que luego fueron encontradas.

El Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas anunció en X que su equipo de búsqueda y rescate estaba en camino a Lee Canyon a las 2:48 p.m. El departamento dijo que estaba tratando de localizar a “varias” personas reportadas como desaparecidas.

Alrededor de una hora después, la policía metropolitana reveló que cuatro personas habían sido reportadas como desaparecidas, pero que habían sido localizadas a salvo. Revelaron que los oficiales estaban asistiendo a gente fuera de la montaña.

Tanto Lee Canyon Road como Kyle Canyon Road fueron cerradas al tráfico, según las autoridades.

El condado Clark pidió a la gente que evitara las carreteras de Kyle Canyon y Lee Canyon. La advertencia también fue lanzada por el gobernador de Nevada, Joe Lombardo, quien también agradeció a las autoridades por su rápida respuesta tras la avalancha.

Lee Canyon ha visto alrededor de 11.5 pulgadas de nieve en las últimas 24 horas y 31.5 pulgadas en los últimos siete días, según Lee Canyon Ski Resort. El complejo recibió 6 pulgadas de nieve durante la noche del lunes.

Cars stuck, emergency vehicles stuck, line to get out of Lee Canyon right now #LeeCanyon #Avalanche pic.twitter.com/oti5nH870d

— Marissa (@Marissa011) February 5, 2024