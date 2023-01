Pases gratuitos para parques estatales de Nevada disponibles en bibliotecas públicas

Los Parques del Estado de Nevada están ofreciendo una manera para que los nevadenses visiten los parques de forma gratuita con el lanzamiento del programa Library Park Pass.

El programa, que comenzó el primer día del año, permite a los nevadenses con credenciales de bibliotecas públicas entrar gratis a los 27 parques estatales.

Wanna explore the outdoors this year? 🏜⛰🌲 We've partnered w/ @NVStateParks to offer Library Park Passes, giving you FREE entry into all of NV's 27 state parks! Info at https://t.co/rCxPwe7tdq. Reserve one at your fave library at https://t.co/xjHxRLuGxW.#CheckOutNVStateParks pic.twitter.com/NQTnC8e8bU

