Palazzo inaugura un “elevado” salón de juego con límite máximo, parte de la renovación de mil mdd

El Palazzo ha inaugurado un salón de juego con límite máximo de 15 mil pies cuadrados. La renovación forma parte de una inversión de capital de mil millones de dólares en el resort por parte de los nuevos operadores Apollo Global Management. (The Venetian Resort)

Se ha inaugurado un nuevo salón de juego con límite máximo en The Palazzo, lo que pone de relieve algunas de las renovaciones del resort al mismo tiempo que aumenta el tránsito de personas desde el vecino Sphere.

El salón, de 15 mil pies cuadrados, cuenta con dos espacios diferenciados que separan los 18 juegos de mesa de las 67 máquinas tragamonedas.

“Diseñamos nuestro salón de límites altos con el único objetivo de mejorar la experiencia del jugador”, dijo Patrick Nichols, presidente y director ejecutivo de The Venetian, en un comunicado de prensa. “Realmente queríamos que este salón fuera un destino elevado pero no exclusivo para nuestros jugadores y una declaración del compromiso que The Venetian Resort ha hecho para invertir continuamente en nuestros huéspedes del casino”.

El espacio está diseñado con cristal de Murano y hoja de oro, con una entrada de mármol y un candelabro ornamentado para una experiencia de lujo “elevada”, según los responsables del casino. Forma parte de una reinversión de capital de mil millones de dólares en el complejo anunciada por primera vez por el operador Apollo Global Management en noviembre de 2022.

“Este es el siguiente paso adelante en la transformación de varios años del resort y proporcionará un entorno artísticamente diseñado que refleja nuestra visión y supera las expectativas de nuestros huéspedes del casino”, dijo Nichols.

Otros servicios del salón de límites altos incluyen un bar independiente con su propio programa de cocteles, cajeros privados, baños y un anfitrión de casino exclusivo para el espacio, según el comunicado. Los juegos de mesa incluyen bacará, blackjack, ruleta, Ultimate Texas Hold’em y dados. Las tragamonedas, por su parte, incluirán juegos tradicionales y de video. El autopago estará disponible en todos los juegos para agilizar el pago de los premios mayores.

Sphere se estrenó internacionalmente el viernes por la noche con la apertura de la residencia de U2, “Achtung Baby Live at Sphere”.