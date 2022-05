Padres de Las Vegas se preocupan por la escasez de leche de fórmula para bebés

Jessica Pitts con sus hijas Kamila, de seis años, y Wisely, de cinco meses, en el Mission Hills Park de Henderson, el jueves 12 de mayo de 2022. Pitts ha tenido recientemente problemas para encontrar leche de fórmula para su bebé debido a la escasez del producto en todo el país. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Jessica Pitts con sus hijas Kamila, de seis años, y Wisely, de cinco meses, en el Mission Hills Park de Henderson, el jueves 12 de mayo de 2022. Pitts ha tenido recientemente problemas para encontrar leche de fórmula para su bebé debido a la escasez del producto en todo el país. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Llaman a los consultorios pediátricos, a las agencias gubernamentales y a las organizaciones sin ánimo de lucro en busca de fórmula para bebés. Revisan varias tiendas en un día. Compran por internet o siguen de cerca los envíos a las tiendas locales. Puede que incluso conduzcan fuera del estado para encontrar un minorista abastecido.

Las familias de Nevada se esfuerzan por encontrar su marca preferida de leche de fórmula infantil después de que la retirada de productos haya afectado a una cadena de suministro ya de por sí muy ajustada en todo el país.

“Ha sido muy estresante porque en todos los sitios a los que vas no la tienen”, dijo Dahlia Motta, madre de dos niños menores de un año en Las Vegas. “Y luego, si lo tienen, te dicen que solo puedes tomar cuatro o cinco latas. O sea, tengo dos niños. ¿Qué me van a rendir cinco latas? Los dos consumen una lata y media al día”.

¿Por qué ocurre?

Las estimaciones nacionales dicen que alrededor del 40 por ciento de la leche de fórmula para bebés de Estados Unidos estaba agotada la semana pasada, según el sitio web de datos de precios al por menor Datasembly. La escasez se debe a una mezcla de problemas en la cadena de suministro relacionados con la pandemia -que ha provocado cortes intermitentes durante varios meses- y una retirada voluntaria de productos en febrero por parte de uno de los principales fabricantes, Abbott Laboratories.

No hay ninguna reserva federal de leche artificial, dijeron esta semana funcionarios de la Casa Blanca. El presidente Joe Biden habló el jueves con los minoristas y los fabricantes en un esfuerzo por abordar el problema. El gobierno de Biden dijo que reduciría los trámites burocráticos para que los fabricantes produzcan la leche artificial con mayor rapidez, tomaría medidas contra los precios abusivos y aumentaría los suministros de leche artificial importada.

Al mismo tiempo, algunos minoristas han limitado el número de artículos que un cliente puede comprar a la vez, informó el Wall Street Journal. Y el WIC de Nevada -el programa de servicios nutricionales para Mujeres, Bebés y Niños que proporciona una tarjeta similar a una de débito para alimentos y productos aprobados, similar al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o SNAP- añadió unas 80 opciones más de leche artificial que pueden comprarse con el WIC para que las familias puedan adquirir una marca diferente.

Casi 12 mil niños están inscritos en el programa WIC desde abril, según los funcionarios del departamento. Alrededor del 86 por ciento de ellos tienen paquetes de alimentos que incluyen beneficios de fórmula. En marzo, la tasa de canje del WIC por leche artificial era del 73 por ciento, según los últimos datos disponibles.

“Estamos en una situación en la que algunas de las sustituciones no están disponibles porque todo el mercado está suprimido al tener uno de los mayores fabricantes de leche artificial fuera de servicio y no tener ese producto en las estanterías”, dijo la directora del programa WIC, Andrea Rivers.

Padres reaccionan

La escasez hace que los padres se peleen -y a veces entren en pánico- por esta fuente de nutrición crítica. La alimentación con leche artificial es cada vez más frecuente, ya que algunos padres no pueden producir leche, los bebés tienen alergias a la leche, la madre biológica no está cerca o está enferma, entre otras razones.

“Siempre tenemos que ir a varias tiendas o intentar encontrarla por internet para poder tener en casa al menos una o dos semanas de leche”, dijo Bryan Garofalo, padre de un bebé de cinco meses en Las Vegas.

El bebé de Garofalo ha sido alimentado con fórmula Similac desde su primera semana de vida para ganar el peso perdido tras el nacimiento y porque no se sujetaba a su madre. Garofalo dijo que él y su esposa a menudo tienen éxito al hacer un pedido previo de recolección sin contacto en tiendas como Target para comprarlo mientras está marcado como disponible en internet.

Jessica Pitts, residente de Henderson, dijo que alimenta a su hija de cinco meses con una fórmula especial porque tuvo sensibilidad a la leche y reflujo ácido tras su nacimiento. Suele comprar unas 13 latas al mes -10 de las cuales las obtiene gratuitamente a través de los beneficios del programa WIC- y tiene que seguir los envíos diligentemente para conseguir su suministro mientras haya existencias.

“La mayoría de las veces piensas: ‘Ok, solo quiero tomar lo que pueda y dejar el resto para otros niños’”, dijo Pitts. “Pero en realidad, no puedes tener esa mentalidad porque si dejas esas latas, tu bebé no va a comer porque no las vas a encontrar al día siguiente”.

Motta, madre de dos hijos en Las Vegas, dijo que ha tenido problemas para encontrar leche artificial desde noviembre del año pasado. Sus dos hijos son alérgicos a la leche, y viajó a Utah para encontrar el producto en polvo que mejor se adaptara a su estilo de vida.

El problema es especialmente preocupante por la falta de alternativas, dijo Motta.

“Es realmente frustrante porque no sé si voy a poder encontrar alguna, y si no la encuentro, siempre me pesa en la conciencia”, dijo. “Es un bebé hiperalérgico. Si no lo encuentro, ¿qué le voy a dar de comer?”.

Otro factor de estrés es la retirada de productos, dijo Pitts. Abbott Laboratories cerró una planta en Michigan, donde se fabricaban Similac y otras marcas, hace varios meses, después de que se detectara en la planta un germen que puede ser mortal en los bebés, pero no en los productos.

La Agencia de Alimentos y Medicamentos está investigando las quejas de los consumidores relacionadas con cuatro hospitalizaciones después de que los bebés fueran alimentados con leche en polvo para bebés fabricada en la planta.

“Le dije a mi esposo que me sentía muy mal. Ojalá pudiera dar del pecho”, dijo Pitts. “No estaría pasando por este problema si pudiera producir leche. Ese sentimiento de culpa de no poder dar a tu hija leche, algo que tu cuerpo debería producir de forma natural, y te preguntas, ¿qué están poniendo en mi fórmula?”

¿Qué hacer?

Los responsables de la atención infantil sugieren hablar con tu pediatra para encontrar soluciones adecuadas. Algunos consultorios pueden tener rangos de pruebas para compartir.

Otros sugieren revisar varias tiendas o cambiar de marca, siempre que los ingredientes sean seguros para el niño.

Si es posible, las madres pueden considerar la lactancia materna para reducir la dependencia de la leche artificial. Grupos como “La Leche League of Nevada” ofrecen apoyo telefónico y clases sobre lactancia y relactancia para las madres que dejaron de dar pecho pero quieren volver a hacerlo. Puedes obtener más información al 702-822-2229 o en lalecheleaguenv.org.

Baby’s Bounty, una organización sin ánimo de lucro dedicada al cuidado de los bebés, distribuirá una lata de leche de fórmula Similac por cada bebé en un banco de pañales la semana que viene, dijo la directora ejecutiva Kelly Maxwell. Las familias que reúnan los requisitos deben pre-inscribirse para el evento del 18 de mayo en 3400 W. Desert Inn Road, #8, en babysbounty.org.

Aunque la organización sin ánimo de lucro no se especializa en nutrición, Maxwell dijo que ha recibido llamadas cada vez más frecuentes de padres que buscan productos. Le preocupa que algunos padres intenten obtener un suministro escaso, como diluir la fórmula con agua o leche de vaca, un proceso que no es seguro para el bebé.

“Estoy nerviosa por el tipo de soluciones que se les ocurran a los padres”, dice Maxwell. “Los padres bienintencionados que intentan hacer lo mejor para su hijo pueden cometer algunos errores que podrían ser mortales”.